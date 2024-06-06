4 yılın ardından ilk kez pozitif: Mehmet Şimşek'ten TCMB rezervlerine ilişkin 'dayanıklılık' mesajı

Resmi X hesabı üzerinden TCMB rezervlerine ilişkin verileri paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2020 Mart ayından bu yana negatif seyir içinde olan swap hariç net rezervlerin pozitife döndüğünü bildirerek, "Dış şoklara karşı dayanıklılığımız daha da artıyor. Rezervlerimiz ve makro finansal istikrarımız güçleniyor" ifadelerini kullandı.

2 ay içinde swap hariç net rezervlerde 76 milyar dolar artış meydana geldiğini söyleyen Şimşek, brüt rezervlerin ise 143,6 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Şimşek paylaşımında aynı zamanda şu ifadelere yer verdi:

* Rezervlerimizin daha da artırılması için yeşil dönüşüm, enerji verimliliği ve yeni sanayi politikalarıyla sürdürülebilir cari açığa ulaşılması, doğrudan yabancı yatırımları artırmaya yönelik politikalar ve sermaye benzeri dış kaynağa erişim önem arz etmektedir. Bunu da programı kararlılıkla uygulayarak başaracağız.