442 bin dekar alan sulamaya açılacak

Derya ÖZGÜR

Resmi Gazete’de yayımlanan 2024 Yılı Yatırım Programı kapsamında, 2010 yılında yapımına başlanan 2,7 Milyar TL maliyetindeki Mersin Pamukluk Barajı’nın açılışı 2023 Aralık ayında yapıldı.

Yüksekliği 135 metre olan, toplam 282 milyon m3 suyun depolanacağı Mersin Pamukluk Barajı Projesi ile Mersin’in uzun vadeli içme suyu ihtiyacının karşılanarak, yıllık 182 bin dekar arazinin suyla buluşturulması sağlanacak. Ayrıca, Mersin Pamukluk Barajı’nın üreteceği yıllık 174 milyon kilovatsaat enerji ile ekonomiye 1 milyar 920 milyon TL katkı sunulacak.

Temelden 109 metre yüksekliğe sahip 2,6 milyar TL maliyetindeki Mersin Sorgun Barajı’nın ise 2024 mart ayı itibariyle tamamlanması halinde, 53 milyon metreküp su depolanarak, 60 bin dekar alanda sulama yapılacak. 9 köy ve 2 beldeyi kapsayan 60 bin dekar tarımsal arazinin sulanması sağlanmasının yanı sıra, kurulacak enerji santrali ile de yıllık yaklaşık 38 milyon kilovat saat enerji üretimi yapılacak.

2023 Aralık ayı itibariyle açılışı yapılan 1,34 milyar TL maliyetindeki Aksıfat Barajı’nda ise sulama şebekesi inşaatının proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından inşaat ihalesi yapılarak 67 Bin 520 dekar tarım arazisi sulama suyuna kavuşturulacak. Ayrıca Mersin’in Silifke ve Erdemli ilçelerine bağlı yerleşim yerlerine yıllık 8,3 hm3 içme suyu sağlanacak.

İnşa çalışmalarında yüzde 81 fiziki gerçekleşme oranına ulaşılan ve 2026 yılında tamamlanması öngörülen Anamur Alaköprü Sulaması Projesi için de 2024 yılı yatırım programı resmi gazetesinde 300 milyon TL yatırım ödeneği tahsis edildi. Mezitli Erçel Projesi kapsamında inşa çalışmaları devam eden Değirmençay Barajı için 2024 yılı yatırım programında 120 milyon TL yatırım ödeneği tahsis edildi.

Baraj işi kapsamında Mersin’in Mezitli ve Yenişehir ilçelerindeki 12 mahallede, toplam 31 Bin 310 dekar tarımsal arazi sulama suyuna kavuşacak. 2028 yılında tamamlanması öngörülen ve temelden 108,50 metre gövde yüksekliğine ulaşacak olan Barajın göl alanında ise 37,5 milyon m2 suyun depolanması sağlanacak.

Temelden yüksekliği 91 metre ve su biriktirme hacmi 10 milyon m3 olan 1,68 milyar TL maliyetindeki Anamur Anıtlı Barajı ve Sulaması Projesi de 2024 yılı yatırım programına dahil edildi. Söz konusu proje kapsamında 11 bin dekar zirai arazinin sulanması hedefleniyor. Mut Yalnızcabağ Barajı’nın inşaat ihalesi 2024 yılı içerisinde yapılacak.