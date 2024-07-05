46 ilde 270 lisanslı depoculuk faaliyeti sürdürülüyor
Hasat sezonu sürerken lisanslı depolar arz güvenliğinde giderek daha da önem kazanıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 46 ilde yer alan 270 depoda lisanslı depoculuk faaliyeti yürütüldüğünü belirterek, Türkiye’de faaliyette bulunan lisanslı depoların toplam kapasitesinin 10,3 milyon ton olduğunu söyledi.
NAGİHAN KALSIN
Bakan Bolat, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından verilen yazılı soru önergesini yanıtladı.
Uzun süreli ve dayanıklı tarım ürünlerinin modern ve sağlıklı depolarda depolanması amacıyla ülkede 193 lisanslı depo işletmesi bulunduğunu kaydeden Bolat, “Lisanslı depoculuk sistemi kapsamında mevcut durumda hububat, baklagiller, yağlı tohumlar, pamuk, fındık, kuru kayısı, zeytin, Antep fıstığı ürünleri fiilen depolanmakta” açıklamasını yaptı. Lisanslı depoculuk faaliyetinin yoğun olarak İç Anadolu Bölgesi’nde yürütüldüğüne dikkat çeken Bolat, bu bölgede 11 ilde 122 lisanslı depo bulunduğunu belirtti.
Kira ve nakliye desteği Lisanslı depoculuğun önemine dikkat çeken Bolat, “Lisanslı depoculuk sistemi ile üreticiler ürünlerini depolayabilecekleri sağlıklı ve sigortalı depo imkânına kavuşarak ürünlerini fiyatların düşük olduğu hasat dönemlerinde ellerinden çıkarmak zorunda kalmayıp depolayarak daha yüksek kazanç elde edebilmektedir. Tüm ürün sahipleri; özellikle finansman sıkıntısı çeken küçük üreticiler, lisanslı depolara verdikleri ürünlerin karşılığında ürün senetlerini teminat olarak göstererek bankalardan kredi alma imkâ nına sahip olmaktadır. Ayrıca tacir ve sanayiciler, ihtiyaç duydukları ürünler için depo inşa etme maliyetlerinden kurtularak, talep ettikleri miktar ve kalitedeki ürünü kolaylıkla ve güvenilir bir şekilde sağlayabilmektedir” ifadelerini kullandı.
Bakan Bolat, lisanslı depoculuk sistemi ile başta üreticiler olmak üzere sistemdeki tüm taraflara çeşitli destek ve teşvik mekanizmaları sağlandığını hatırlatarak “ Bu, kapsamda üreticilere kira desteği, nakliye ve analiz ücreti desteği, sıfır faizli elektronik ürün senedi kredisi verilmektedir. Yatırımcılara ise düşük faizli yatırım kredileri, gelir ve kurumlar vergisi istisnaları getirilmiştir” şeklinde konuştu.