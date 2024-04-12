47 ilde 826 arsa açık artırma usulüyle satılıyor! Ankara, İstanbul dahil il il satışa çıkan arsalar

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelindeki 47 ilde, 826 muhtelif arsayı, yatırım yapmak isteyenler için avantajlı koşullarla satışa çıkarıyor. 47 ilin merkezi noktalarındaki 826 arsa, yüzde 25 peşin, 24 ay vadeyle satılacak.

Bakanlık, peşin ödemelerde yüzde 20 indirim avantajı sunuyor. 24-25-26 Nisan tarihlerinde saat 10:30'da yapılacak müzayedelere online katılım da sağlanabilecek.

Konut, ticaret, sanayi ve idari tesis alanı niteliğindeki; Ankara'da 75, İstanbul'da 18, Kahramanmaraş'ta 38, Kırklareli'nde 43, Konya'da 89, Mardin'de 52, Mersin'de 61 muhtelif arsa için alıcılar gün sayıyor. Yüksek talep olan illerde katılım için başvurular başladı.

Katılım internet üzerinden

Açık artırmalar 24-25-26 Nisan günleri saat 10:30'da yapılacak. TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkez'inde yapılacak açık artırmaya internet üzerinden de emlakmuzayede.com.tr teklif verilebilecek.