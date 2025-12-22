48 bin anne-babaya çocuk başı 14 bin TL

İrlanda’da Aralık 2024’ten sonra doğan veya evlat edinilen bebekler için uygulamaya konulan Yeni Doğan Bebek Desteği, kısa sürede geniş bir kesime ulaştı. Sosyal Koruma Bakanlığı verilerine göre bugüne kadar 47 bin 633 çocuk için bu destek ödemesi yapıldı. Uygulama, ilk yılında neredeyse 48 bin aileyi kapsayarak önemli bir sosyal destek aracı haline geldi.

Destek kapsamında ailelere çocuk başına 280 Euro ödeme yapılıyor. İkiz bebek sahibi olan ailelerde ise bu tutar 560 Euro'ya çıkıyor. Program, dönemin hükümet politikaları çerçevesinde özellikle genç ve çalışan ailelerin artan yaşam maliyetlerine karşı korunmasını hedefliyor.

En çok Dublin, en az Leitrim

Destekten en fazla yararlanan bölge başkent Dublin oldu. 9 Aralık itibarıyla Dublin’de 13 bin 127 aileye ödeme yapıldı. En düşük sayı ise Leitrim’de kaydedildi; burada 292 bebek için destek sağlandı. Bu tablo, nüfus yoğunluğu ile doğum sayıları arasındaki farkı da ortaya koyuyor.

İrlanda Parlamentosu Sosyal Koruma Komitesi Başkanı ve milletvekili John Paul O’Shea, yeni bir bebeğin aileler için hem sevinçli hem de masraflı bir dönem olduğuna dikkat çekti. O’Shea, bu desteğin bebekle birlikte gelen ilk harcamaları karşılamada önemli bir rol oynadığını vurguladı.