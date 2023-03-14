5 milyar dolarlık mevduat Merkez Bankası hesaplarına girdi

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu'nun, Merkez Bankası'na (TCMB) yatıracağını açıkladığı 5 milyar dolarlık mevduat dün itibarıyla TCMB hesaplarına girdi.

Bankacılık kaynakları 5 milyar dolarlık girişi bugün yayımlanan 13 Mart tarihli bilanço verilerinden görebiliyorlar. Reuters, TCMB'nin konuya ilişkin bir yorum yapmadığını yazdı.

TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma Suudi Arabistan Turizm Bakanı ve Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al Khateeb ile TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında ay başında imzalanmıştı.

Suudi Arabistan ilgililerinden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El-Suud ve Veliahtı Prens Muhammed bin Salman El-Suud'un kararıyla ilgili adımın atıldığı belirtilmişti.

İki ülke mevduat için görülmelere Aralık ayında başlamışlardı.