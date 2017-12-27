5 milyar liralık sektör, Sanayi’den Tarım Bakanlığı’na geçti

27 Aralık 2017

HÜSEYİN GÖKÇE

ANKARA - Yaklaşık 1.5 yıldır fiili olarak faaliyette bulunmayan Şeker Kurumu ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatıldı. Yıllardır Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olan Şeker Kurumu ile TAPDK'nın görevleri KHK'daki başka bir düzenlemeyle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na devredildi.

KHK’nın 70’inci maddesi ile 4634 sayılı Şeker Yasası’nı uygulamakla sorumlu ‘bakanlık’ Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yerine, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak değiştirildi. Aynı madde ile Şeker Kurulu’nun sektörle ilgili tüm yetkileri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na devredildi. Bu görevler arasında, kotaların tespiti, iptali ve transferi, primler, kesintileri belirleme yer alıyor. Ayrıca iç fiyat arz-talep dengesi ve spekülatif etkileri dikkate alınarak şeker ticaretine ilişkin kuralların belirlenerek şeker dış ticaretine ilişkin görüşlerin Ekonomi Bakanlığı’na bildirilmesi görevi ile idari para cezalarının uygulanması görevleri de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na verildi.

KHK ile mevzuatta Şeker Kurumu'na yapılan tüm atıflar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na yapılmış sayılacağı hükme bağlandı. Şeker Kurumu’nun, Kurul dışındaki tüm personeli mevcut özlük haklarıyla Bakanlığa devredilirken, mülkiyetinde bulunan taşınmazlar da Hazine adına tescil edilecek ve gerektiğinde Bakanlığa tahsis edilebilecek.

DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre, Şeker Kurumu'nun görevleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesindeki Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilecek.

150 milyon dolarlık C kotası şeker ithalatı kontrollü yapılmalı

Öte yandan pancar üreticilerinin örgütlü olduğu Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) ise yaklaşık 150 milyon doları bulan C kotası şeker ithalatının kontrollü yapılmasını önerdi.

Sektörde denetim boşluğu olmaması gerektiğini belirten PANKOBİRLİK, belirsizliğin bir an önce giderilmemesi halinde, pancar üretiminin akamete uğrayacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, geçen yıl DİR kapsamında 300 bin ton şeker ithalatı yapıldığı belirtilirken, bu yıl verimli bir dönem geçirilmesi sebebiyle ithalata gerek olmadığı kaydedildi.

PANKOBİRLİK açıklamasında, 386 dolar/ton olan dünya fiyatının ithal maliyetinin 500 dolara kadar çıkacağının altı çizilerek, “Türkiye’de yeteri kadar üretim var. Maliyet de buna yakın, şeker sanayinin ihtiyacı öncelikle C kotasından yerli üretimle karşılanmalı” ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın son bölümünde Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenecek DİR belgelerinde, öncelikle yurtiçi alım şartı getirilmesi, ithalata yurt içindeki şeker fabrikalarında C şekeri temin imkanı kalmadığı hallerde izin verilmesi önerisi getirildi.

TAPDK da kapatıldı

Bu arada aynı KHK ile bir başka ürünün piyasasını kontrol eden Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) da kapatıldı. TAPDK’nın kapatılmasına, Ali Babacan’ın bakanlık yaptığı dönemde karar verilmiş, bununla ilgili hazırlanan tasarı komisyonda kabul edilmesine rağmen TBMM Genel Kurulu gündemine getirilmeden kadük olmuştu. KHK’nın 81’inci maddesi ile TAPDK kapatılırken, 77, 78 ve 79’uncu maddeleri ile de görevlerinin önemli bir kısmı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na, sağlıkla ilgili kısımlar ise Sağlık Bakanlığı’na devredildi. Daha önce TAPDK bünyesinde olan, içki-sigara üretim ve satış ruhsatları verme yetkisi de bu düzenlemeyle birlikte Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlanmış oldu. Ancak halen, TAPDK’nın taşra teşkilatının bulunmadığı yerlerde bu görevi yine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yerine getiriyordu.