5 yılda yüzde 24 arttı: En büyük zam gimbapa geldi

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Güney Kore'de tren yolculuğu sırasında yemek yemek giderek daha pahalı hale geliyor. KORAIL Distribution verileri, tren garlarında satılan temel yemeklerin fiyatlarının yalnızca son bir yılda değil, beş yıllık dönemde de belirgin biçimde yükseldiğini ortaya koydu. Artışların arkasındaki başlıca nedenler arasında hammadde ve işçilik maliyetleri gösteriliyor.

Bir yılda en fazla gimbap zamlandı

Ürün bazında bakıldığında son bir yıldaki en yüksek fiyat artışı gimbapta gerçekleşti. Gimbapın ortalama fiyatı yüzde 5,7 artarak 4 bin 78 wona (147 TL) yükseldi.

Maeil Business'ın haberine göre Jajangmyeonun fiyatı yüzde 5,1 artışla 7 bin 788 wona (280 TL) , bibimbapın fiyatı yüzde 4,6 artışla 9 bin 394 wona (338 TL) çıktı. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

5 yılda yüzde 33,3 artış

Fiyatlardaki değişim beş yıllık dönemde çok daha belirgin hale geldi. Ağustos 2021 ile Ağustos 2026 karşılaştırıldığında tren garlarındaki altı temel yemeğin ortalama fiyatı yüzde 24,4 arttı.

Beş yılda en fazla zamlanan ürün yine gimbap oldu. Gimbap fiyatları Ağustos 2021'e göre yüzde 33,3 yükseldi. Aynı dönemde udon yüzde 29,2, jajangmyeon yüzde 29, ramen yüzde 21,5, bibimbap yüzde 21,2 yüzde 19,5 zamlandı.

Garlardaki fiyat artışı restoranları geçti

Veriler, tren garlarındaki yemek fiyatlarının genel restoran fiyatlarından daha hızlı arttığını da gösterdi. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Son yaşam maliyeti endeksine göre gimbap fiyatları yıllık yüzde 4,8, jajangmyeon yüzde 2,9 ve bibimbap yüzde 3,8 arttı. Tren garlarında aynı ürünlerde kaydedilen yıllık artış oranları ise daha yüksek gerçekleşti.

Fiyat seviyelerinde de fark bulunuyor. Kore Tüketici Ajansı verilerine göre Temmuz 2026'da Seul'deki restoranlarda gimbapın ortalama fiyatı 3 bin 869 won, jajangmyeonun ortalama fiyatı ise 7 bin 654 won oldu. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Tren garlarında ise gimbap ortalama 4 bin 78 wona, jajangmyeon 7 bin 788 wona satılıyor. Böylece her iki ürünün gar fiyatı Seul restoran ortalamasının üzerinde bulunuyor.

Tren garlarındaki yiyecek fiyatlarının yükselmesinin temel nedenleri arasında hammadde ve işçilik maliyetlerindeki artış gösteriliyor.