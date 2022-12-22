50 bin işletme 2023’te e-ticarete adım atacak

Geçtiğimiz son 10 yılda e-ticaret sektörünün ortalama yüzde 35’ten fazla bir büyüme gerçekleştirdiğini dile getiren Özkara, 2023 yılının daha pozitif bir havada geçmesini temenni ettiklerini söyledi. Seyhun Özkara, “Tüm işletmeler için dijital kanallar çok önemli. 2020/2021/2022 pandemi dönemi özelinde büyüme rakamı katlandı. E-ticaret hacminin perakende ticarete oranında yüzde 15 bandına, e-ihracat hacminin ise genel ihracat pastası içinde yüzde 2 bandına yükseleceğini öngörüyoruz. Artık dijital kanallara adaptasyon bir zorunluluk haline geldi. Pandeminin zorluklarını hepimiz yaşadık. İnternetten satışı hangi kanaldan yaparsak yapalım, yeter ki yapalım, dijital dönüşüme önem verelim” dedi.

İşletmelere sunulan yeni ekonomi modeline de değinen Özkara, “E-ticareti deneyimleyen ve dijital dönüşüm sürecine dahil olan işletmeler için sunulan yeni ekonomi modeli birçok avantaj sağlıyor. Bu avantajlardan biri; işletmeler için ihracat ve e-ihracat destekleri olacak. Şu anda ülkemizde e-ticaret yapan ve ürünleri global pazara uygun her işletmenin e-ihracat yapma isteği var. Artan desteklerle e-ihracat alanında gelişim ve büyüme olacak. Yine bu işletmelere sunduğumuz çözümler ve IdeaSoft ürünleri ile işletmeler tek bir platformdan tüm dünyaya ürün satışı yapabilecek” yorumunu yaptı. IdeaSoft olarak 2023 yılında yeni hayata geçirdikleri ürün ve hizmetleri KOBİ ve girişimcilere tanıtacaklarını duyuran Özkara, şunları söyledi: “E-ticaret son 15 yıldır büyüyen bir pazar. Her geçen gün yeni oyuncular dahil oluyor ve işletmeler için e-ticarette dijital dönüşüm bir zorunluluk haline geldi” dedi.