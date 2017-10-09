50 milyar dolarlık franchising'in devleri İstanbul'da buluşuyor

09 Ekim 2017

Aylin Rana AYDİN

'Bayim Olur musun?' franchising fuarı bu yıl 12-15 Ekim tarihleri arasında İstanbul CNR Fuar Merkezi'nde yapılacak. Medyafors Fuarcılık tarafından gerçekleştirilen fuar, UFRAD Franchising Derneği işbirliğiyle düzenleniyor. Bu yıl 15'incisi düzenlenecek olan fuara, 40 bine yakın ziyaretçi bekleniyor.

Fuar öncesi DÜNYA'ya açıklamalarda bulunan Medyafors Fuarcılık Genel Müdürü Aycan Helvacıoğlu, "İlk fuarımızı 2005 yılında yaptık. Bu yıl ana sponsorumuz Coldwell Banker oldu. Geçen yıl 38 bine yakın ziyaretçi ağırladık. Bu yıl da 40 bine yakın ziyaretçi bekliyoruz. Her yıl 250 ila 300 arasında markamız oluyor. 22 bin 500 metrekara alanda fuarı düzenliyoruz" diye konuştu. Helvacıoğlu, Medyafors Fuarcılık olarak 60 kişilik bir ekiple çalıştıklarını 25 kişilik de fuar ekibi olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de franchising modeliyle büyüyen 2 bin 500 zincir markanın olduğunu söyleyen Helvacıoğlu, 150 kadar da yurtdışına açılmış markanın olduğunu belirtti.

2016 yılında franchising sektörünün UFRAD'ın verilerine göre 43 milyar dolarlık iş hacmi olduğunu belirten Helvacıoğlu, "Bu yıl 50 milyar dolar olması bekleniyor. Franchise sektöründe 200 bini aşkın istihdam sağlanıyor. Türkiye de sektörde gelişiyor, dünya ülkeleriyle yarışır durumdayız. Fuarın yüzde 80'ini Türk markalar oluşturuyor" dedi.

'Gıda ve hizmet sektörü ilgi görüyor'

Fuarda en çok gıda ve hizmet sektöründeki firmaların ilgi gördüğünü söyleyen Helvacıoğlu, "Türkiye'de franchise sektörü çok yoğun, dünya fuarlarının da temsilcisiyiz. Franchise sistemiyle ilerlemek isteyen ama bu sistemi kendine iş modeli olarak gören inanılmaz çok marka sahibi ve arkasında da girişimci var. Marka sahipleri franchise olmadan açtıkları markaları franchise modeline çeviriyorlar" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de franchise sektörünün tanınmadığını da dile getiren Helvacıoğlu, "Ticaret odasına gittiğiniz zaman sizi kendi sektörünüzün adıyla anıyor. Franchise fuarları desteklerini biz KOSGEB'den hizmet açıldıktan sonra almaya başladık. Yurtdışı franchise fuarı henüz Türkiye'de ihracatçı birliklerine bağlı olmadığı için desteklenmiyor. İçimizde de birtakım franchise sistemiyle ilgili sorunları aşmamız lazım" dedi. Helvacıoğlu, UFRAD'ın üyelerine yönelik bir denetim sistemi kurduğunu ve franchise ile şubeleri denetleyerek sisteme uyumluluğuna bakıldığını belirtti.

Dünya Franchise Zirvesi düzenlenecek

Bu yıl ilk defa 10 Ekim'de Dünya Franchise Zirvesi düzenleneceğini de söyleyen Helvacıoğlu, bu kapsamda fuarda Asya Pasific Franchise Konfederasyonu (APFC) ve Dünya Franchise Konseyi ile birlikte Avrupa Franchise Federasyonu (EFF) toplantılarının yapılacağını belirterek şöyle devam etti:

"Bu yıl fuarda 48 ülkenin heyetini de ağırlayacağız. Malezya, 16 markasıyla fuara geliyor. Franchising fuarını Dubai, Amerika ve Rusya'da da düzenliyoruz. Dubai'deki ortaklarımız da gelecek. 13 Ekim'de Franchise Ödülleri yaparak, kategorilere göre ödül dağıtacağız, adaylar oluşmaya başlıyor."