50 milyon turist hedefleniyor

02 Ekim 2017

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, önümüzdeki 5 yıl içinde kişi başı yabancı turist gelirinde 900 doları yakalamayı hedeflediklerini belirtti.

Yabancı turistin Türkiye'de ortalama harcamasının 700-750 dolar düzeyinde bulunduğunu, bu rakamın dünya ortalamasının bir miktar gerisinde olduğunu söyleyen Yağcı, dünyada en fazla turist ağırlayan ülkenin Fransa olduğunu belirterek, Fransa'ya gelen yabancı turistlerin kişi başı harcamasının Türkiye'nin biraz daha altında bulunduğuna dikkat çekti.

"Bu da önemli olanın hacim olduğunu gösteriyor. Bizim hedefimiz en azından dünya turizm geliri ortalamasını yakalamak" diyen Yağcı, "Bu da geçen sene yaklaşık 900 dolar düzeyinde idi. Önümüzdeki 5 yıl içinde bu ortalamayı yakalamamız lazım ama bunun için öncelikle pazar hacimlerinin yakalanması lazım. Talep oluşunca gelir de oluşacaktır. Asıl hedefimiz de yıllık 50 milyon yabancı turiste ulaşmak ve buna ulaşırken ortalama bin dolarlık turist harcamasını yakalamamız lazım" şeklinde konuştu.

Turizmde Çin ve Hindistan pazarı

Turizmde pazar çeşitliliğinin önemine de dikkati çeken Yağcı, Avrupa ülkelerinin Türkiye turizminin bu noktaya gelmesinde çok önemli rolü olduğunu ve bu pazarın kaybedilmemesi gerektiğini bildirdi.

Avrupa pazarında belli bir olgunluğa gelindiğini kaydeden Yağcı, şöyle konuştu:

"Biz 50 milyon yabancı turist hedefini konuşurken Rusya ve Avrupa'nın ardından üçüncü bir kaynak pazar yaratma konusunda çalışma yapmamız gerekiyor. Çin ve Hindistan gibi hiç gelişmemiş pazarlarımız var. Buralarda çalışmalar yapıp bir trafik yaratmamız lazım. Tabii bunların oluşması 1-2 yılda olabilecek bir şey değil. Her bir pazar için hedef koyup o hedefe göre çalışmak lazım çünkü bazen bir pazarın olgunlaşması 5-10 senenizi alabilir. Turizmde 50-60 milyon yabancı turisti konuşacaksak bizim her ülkeden turisti Türkiye'ye çekmemiz lazım."

İç pazar en önemlisi

İç turizmin en kıymetli pazar olduğunu ifade eden Yağcı, "Çünkü siz bir turizm ülkesi olmak istiyorsanız önce kendi vatandaşınızın kendi ülkesi içinde seyahat etmesi gerekiyor. Kendi vatandaşınız seyahat etmiyorsa yabancı turistin gelip sizin ülkenizde seyahat etmesini bekleyemezsiniz." diye konuştu.

İç turizmin vazgeçilmez önemde olduğunu vurgulayan Yağcı, 80 milyon nüfusu bulunan Türkiye'de iç turizm hareketinin de her geçen yıl arttığını söyledi. Özellikle son 10 yılda erken rezervasyonun bir alışkanlık haline dönüşmesiyle yerli turist sayısında iyi bir noktaya gelindiğini belirten Yağcı, iç turizmde daha büyük bir potansiyel olduğunu düşündüklerini ve bu potansiyelin artması için ciddi çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Yağcı, "Konaklama fiyatları Türklere daha fazla" şeklindeki söylemlerin yanlış olduğunu da dile getirerek, rezervasyonunu zamanında yaptıranların uygun fiyatlardan tatil yapabildiğini bildirdi.

Her şey dahil sistem

"Her şey dahil sistemi"nin zaman zaman eleştirildiğini belirten Yağcı, bugün Antalya'ya yılda yaklaşık 12 milyon yabancı turist geliyorsa bunda her şey dahil sistemin ciddi bir payı bulunduğunu söyledi.

Yağcı, "Biz bir konuda başarılıysak o başarıyı başarısızlık gibi göstermeye gerek yok. Her şey dahil sistemini şu anda Akdeniz çanağında en iyi uygulayan ülke Türkiye. Türkiye'de bu noktada gerçekten önemli bir başarı yakalandı. Antalya da bunun çok önemli bir örneği." dedi.

Antalya'nın gerçekten de Türkiye turizminin başkenti olduğunu dile getiren Yağcı, Türkiye'ye giren her 3 turistten birinin Antalya'ya geldiğini, Türkiye'de konaklama sektöründeki her 3 yataktan birinin de Antalya'da bulunduğunu, Antalya'nın Türkiye'nin dünyaya açılan yüzü olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA