500 yıllık İngiliz posta servisi satılıyor: Çek milyarderin teklifi kabul edildi

Londra merkezli posta ve kurye hizmetleri sağlayan Uluslararası Dağıtım Hizmetleri (IDS), İngilizlerin 500 yıllık posta servisi Royal Mail'in, 3,57 milyar sterlin bedelle Çek milyarder Daniel Kretinski'nin sahibi olduğu EP Group'a satılacağını açıkladı.

CNN'de yer alan habere göre, "Çek Sfenksi" olarak bilinen Kretinski'nin dört birinin sahibi olduğu IDS, posta servisinin zarar ettiğini belirtti.

EP Group, ikonik posta servisi Royal Mail çalışanlarında endişeye yok açan satın alınmanın kabul edilmesine ilişkin çeşitli taahhütlerde bulundu.

EP Group'un taahhütleri arasında; Birleşik Krallık'ın her yerine aynı sabit ücret karşılığında mektup dağıtmasını gerektirmesi, çalışanların sosyal haklarının ve emeklilik maaşlarının korunması, Royal Mail'in merkezinin ve vergi tabanının Birleşik Krallık'ta kalması yer aldı.

Kretinski yaptığı açıklamada, "EP grubu Royal Mail'in tarihine ve geleneğine son derece saygı duyuyor ve bu işletmeye sahip olmanın sadece çalışanlara değil, her gün hizmetlerine güvenen vatandaşlara karşı da büyük bir sorumluluk getireceğini biliyorum" dedi.

IDS'nin "Avrupa'nın en büyük posta lojistik gruplarından biri olma" potansiyeline sahip olduğunu belirten Kretinski, ancak "pazarın hızla geliştiğini" ve rakip dağıtım hizmetleri ile yarışabilmesi için modernleşmesi gerektiğini söyledi.