540 milyar metreküplük doğal gaz rezervine ulaşıldı

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Konuşmasında, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yatırımcıyı teşvik etmeye, istihdamı desteklemeye, üreticinin ve ihracatçının yanında yer almaya devam edeceklerini belirtti.

"Unutmayın en pahalı malın olmayan mal, en pahalı hizmetin erişilemeyen hizmet olduğu gerçeğini asla aklımızdan çıkarmadan girişimcilerimize omuz vereceğiz" açıklamasında bulunan Erdoğan, "Yeter ki ülkenin çıkarına, hükümetin programına, vatandaşın hakkına göz dikenlere fırsat verilmesin. Yeter ki kısır hesaplar uğruna Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenlerin değirmenlerine su taşınmasın. Diğer tüm sıkıntıların, sorunların üstesinden gelecek imkana da güce de dirayete birikime de hamdolsun sahibiz" ifadesini kullandı.

"Yer altı doğal gaz depolama tesislerinin kapasitesini 10 milyar metreküpe çıkartacağız"

Erdoğan, enerjinin her alanında son 20 yılda çok önemli gelişmeler kaydettiklerini anımsatarak, 2020'de uzun zamandır hasretle beklenen müjdeyi, Fatih sondaj gemisinin Tuna-1 kuyusunda yaptığı keşifle verdiklerini ifade etti.

Ardından gelen yeni keşiflerle birlikte bugün 540 milyar metreküplük bir rezerve ulaşıldığını belirten Erdoğan, bölgedeki yeni keşiflerle ilgili gelişmeleri, çalışmalar nihayete erdiğinde kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceklerini söyledi.

"Şu anda bütün dikkatimizi, yerli gazımızı Cumhuriyetimizin 100. yılında milletimizle buluşturmaya hasretmiş durumdayız" ifadesini kullanan Erdoğan, günlük 10 milyon metreküp gaz üretimine başlanacağını ve bunun 40 milyon metreküpe kadar çıkartılacağını bildirdi.

Karadeniz'de Fatih, Yavuz ve Kanuni ile birlikte 51 geminin faaliyet gösterdiğini aktaran Erdoğan, ayrıca karada ve denizde 8 bin kişinin kesintisiz çalıştığını anlattı.

Denizin 2 bin 200 metre altına 170 kilometrelik boru yerleştirme işlemini tamamladıklarını dile getiren Erdoğan, ilk keşfini yaptıkları Tuna-1 kuyusundan itibaren 15 arama, tespit ve üretim kuyusunun sondajını bitirdiklerini hatırlattı.

Gazı karada işleyecek Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nin yüzde 85'ini tamamladıklarını, Batı Karadeniz Gaz Ölçüm İstasyonu ile gazı ulusal şebekeye bağlayacak 36 kilometrelik boru hattının inşasını bitirdiklerini ve testlere başladıklarını belirten Erdoğan, sadece Karadeniz gazıyla yetinmediklerini, boru hatlarını, gaz depolama tesislerini de geliştirdiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 7 uluslararası petrol ve doğal gaz boru hattına, ikisi kara, ikisi deniz 4 LNG tesisine, 2 yer altı doğal gaz depolama tesisine sahip olunduğunu dile getirdi.

Yer altı doğal gaz depolama tesislerinin kapasitesinin yaklaşık 6 milyar metreküpe ulaştığını bildiren Erdoğan, "Bunu 10 milyar metreküpe çıkartacağız" açıklamasında bulundu.