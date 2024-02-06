“55 milyar TL'lik yatırımı harekete geçirdik”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti'nin açılış törenine katıldı. Kacır törende yaptığı konuşmada, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sağlıkta dönüşüm ve inovasyona öncülük etme hedefiyle Ar-Ge faaliyetlerine büyük önem veriyor, sağlık teknolojileri alanında milli kapasitemizi artırmak için gayret gösteriyoruz.

Kritik ve stratejik olarak belirlediğimiz ilaç, tıbbi cihaz ve sağlık bilişim teknolojilerinde yerlileştirme hamlemize hız verdik. Sadece geçtiğimiz yıl sağlık sektöründe 315 yatırıma teşvik belgesi düzenleyerek 55 milyar liranın üzerinde yatırımı harekete geçirdik. Ve yaklaşık 9 bin nitelikli istihdamın önünü açtık.

Cari açığı azaltmak üzere hayata geçirdiğimiz teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı kapsamında biyobenzer ilaçlardan kanser ve otoimmün ilaçlara ortopedik cihazlar ve protezlerden yenilikçi eş değer ilaçlara kadar büyüklüğü 22 milyar lirayı geçen 56 yatırımı destekliyoruz” dedi.

2 bin proje devam ediyor

TÜBİTAK destek programlarıyla Ar-Ge ve yenilik başlıkları altında sağlık sektöründe pek çok alanda çalışmalara öncelik verdiklerini kaydeden Kacır, ”Bugün sağlık alanında akredite ettiğimiz 68 Ar-Ge merkezinde, 2 bine yakın araştırma geliştirme projesi yürütülüyor.

Sağlık teknolojilerinde önümüzdeki dönemde nitelikli Ar-Ge çalışmalarına imza atarak yeni nesil sağlık çözümleri geliştirmemiz için üniversitelerimizin akademik potansiyeli, insan kaynağı ve altyapısını girişimcilik kültürüyle buluşturmamız çok önemli. Teknoparklarımız bu açıdan sağlık alanında yüksek düzeyde ve nitelikli Ar-Ge projelerinin somut ürün ve hizmetlere dönüşmesinde öncü rol üstleniyor” diye konuştu.

Bugüne dek Teknopark'larda 2 binden fazla teknoloji girişiminin sağlık teknolojileri alanında 15 binden fazla Ar-Ge projesine destek verdiklerini vurgulayan Kacır, “Dünyada bugün 120'nin üzerinde milyar dolar değeri aşan sağlık teknolojileri girişimi var. Ülkemiz teknoloji ekosistemi bugüne kadar milyar dolar değerlemeyi aşan 7 teknoloji girişimi bizim ifademizle 7 Turcorn çıkardı. Şimdi sıra bir sonraki milyar dolar değeri aşan Türk teknoloji girişiminin sağlık alanında çıkması” ifadelerini kullandı.