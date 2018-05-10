553 firmaya dahilde işleme izin belgesi
Dahilde işleme rejimi kapsamında nisan ayında 553 firma için izin belgesi düzenlendi.
Ekonomi Bakanlığının nisan ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, nisanda 553 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi. 4 yurt içi satış ve teslim belgesi, 4 hariçte işleme izin belgesi, 82 vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi.
Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı ise 12 oldu.
Kaynak: AA