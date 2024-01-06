58 e-ticaret firmasına 86 milyon lira ceza

Bakanlıktan yapılan açıklamada, zaman ve mekan sınırlamasını tüketiciler nezdinde ortadan kaldıran mesafeli sözleşmelerin, teknolojinin hızlı gelişimi ve tüketici alışkanlıklarının değişimiyle daha çok tercih edilir hale geldiği bildirildi.

Söz konusu değişimlere bağlı olarak gelişen bu alanın, tüketici çıkarlarını zedeleyecek problemleri de beraberinde getirdiği aktarılan açıklamada, bu kapsamda, ilgili kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerinin firmalarca doğru uygulanmasının önemli olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, piyasada, faaliyetlerini elektronik ticaret yöntemiyle sürdüren bazı firmaların, kötü niyetli ve hukuka aykırı uygulamalarının Bakanlıkça incelendiğine dikkati çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

​​​​​​​"Bu doğrultuda öncelikli olarak enflasyonist ortamda piyasadaki hızlı fiyat dalgalanmalarına da bağlı olarak firmalar tarafından 'stokta ürün bulunmaması' sebep gösterilerek yapılan haksız sipariş iptalleri, satışa sunulan mal ve/veya hizmetlerin firmalar tarafından taahhüt edilen yahut yasal olarak belirlenmiş ifa sürelerinin aşılması, tüketicilerin cayma hakkı kullanımına halel getirilmesi ve tüketiciler tarafından cayma hakkı kullanıldığı takdirde, bedel iadelerinin tüketicilere mevzuata uygun surette yapılmaması gibi hususlar öne çıkıyor. Tüketicilerin haklarını zedeleyici her türlü hukuka aykırı eylem, hem Bakanlığımız tarafından resen hem de Bakanlığımıza CİMER, e-Devlet, yazılı başvuru ve 'Bakana Ulaşın' kanalları aracılığıyla ulaşan tüketici başvuruları değerlendirilerek sıkı şekilde denetleniyor."

​​​​​​​Bu doğrultuda, Bakanlık tarafından mesafeli sözleşme yöntemi kullanarak tüketiciler ile sözleşme akdeden firmaların mevzuata aykırı iş ve eylemleri nedeniyle geçen yıl 58 firmaya 86 milyon 274 bin 994 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

8 firma hakkında başsavcılığa bildirim yapıldı

Açıklamada, 5 firma hakkında elektronik ticaret faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kullandıkları internet adreslerine ilişkin "erişimin engellenmesi" kararı verildiğini aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Dolandırıcılık suçu kapsamında olduğu değerlendirilen 8 firma hakkında, cumhuriyet başsavcılığına bildirim yapıldı. Öte yandan, halihazırda 25 firmanın inceleme ve denetim süreci devam ediyor. Mesafeli sözleşmelere ilişkin denetimlerin etkin ve yaygın şekilde 2024 yılında da devam etmesi ve yaşanabilecek tüketici mağduriyetlerinin en üst seviyede önüne geçilmesi hedefleniyor."