6 endekse göre ekonomiye yeni destek gerekli

29 Aralık 2017

İBRAHİM EKİNCİ

“Ekonominin nabzı” kabul edilen 6 önemli güven endeksi, ekonomiye yeni destek ihtiyacını yansıtıyor. 250 milyar liralık kredi hacmi yaratan Kredi Garanti Fonu (KGF) desteği ve bazı sektörlerde KDV indirimleri sayesinde son iki yılın zirve seviyelerini gören endeksler, halen geçen yılın aralık ayı düzeyinin üstünde olmakla birlikte, desteklerin devreye girdiği mart, nisan, mayıs, haziran ve temmuzdaki zirve seviyelerini gördükten sonra düşüş sinyalleri veriyor.

Ekonomik Güven Endeksi: TÜİK’in, güven endekslerinin bileşimi olarak hesapladığı Ekonomik GE, geçen yılın aralık ayında 89.5 düzeyindeydi. Bu yıl aralık itibariyle 95’le geçen yılın 5.5 puan üzerinde. Ancak bir önceki aya göre 2.9 puan, bu yıl zirvesi ağustos ayındaki 106 değerinin de 11 puan altında. Ekonomik Güven Endeksi’nde, ağustos sonrası aylarda düzenli düşüş izleniyor. Bu tablo KGF desteği ve vergi indirimlerinin yarattığı ivmenin zayıfladığını gösteriyor. Endeks, 2016’da darbe girişiminin ardından trend olarak gerilemiş ve 89.5’e kadar düşmüştü. Ancak 2017 ilk 8 ayı boyunca düzenli olarak yükselen endeks, 106 değerine kadar ulaşmıştı. Ekonomik güven endeksi, 0 ile 200 arasında değer alıyor ve 100’ün üstü güveni, 100’ün altı ise kötümserliği gösteriyor. Ekonomi güven endeksi Kasım ayında 100’ün altına gerilemişti.

Aralık ayındaki gerilemede, Ekonomik GE bileşeni endekslerden tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki gerileme etkili oldu. Aralık ayında Tüketici GE 65,1 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 109,2 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 96,2 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 81,6 değerine geriledi. Aralık ayında yükselen endeks ise perakende ticaret güven endeksi oldu.

Tüketici Güven Endeksi: Ekonomik GE ile benzer bir trend yansıtıyor. Aralık 2017 itibariyle 65.1 düzeyinde. Bu rakam Aralık 2016’da 63.4’tü. Bu aralık, geçen yılın aralığına göre daha yüksek! Ancak 2017 yılındaki zirve seviyesinin de (Mayıs ayı: 72.8) 7.7 puan altında. Ekonomik Güven Endeksi’nde olduğu gibi Tüketici Güven Endeksi’nde de son aylarda düşüş trendi izleniyor.

Reel Kesim Güven Endeksi: Aralık 2016 değeri 103.9. Bu yılın aralık ayındaki değeri ise 109.2. Bu düzey geçen yılın 5.3 puan üstünde. Ancak Reel Kesim Güven Endeksi, bu yılın ağustos ayında 110 seviyesini geçmiş, eylülde 111.2, ekim ayında da 112.2’yi görmüştü. Son iki aydır düşüş eğilimi görülüyor.

Hizmet Güven Endeksi: Aralık 2016 değeri 93.3. Bu aralık ayındaki değeri 2.9 daha yukarıda; 96.2! Ancak aynı eğilim, bu endekste de izleniyor. KGF desteği ve vergi indirimlerinin ekonomiye pozitif etkilerinin yansıdığı dönemde Hizmet GE, Ağustos ayında 105.4 seviyelerini görmüştü.

Perakende Güven Endeksi: Geçen yılın aralık ayı değeri 96.1, bu yılın aralık ayı değeri 100.6. Buna göre 4.5 puan daha yukarıda. Aralık ayı değeri kasım ayı değerine (99.9) göre de yukarıda. Ancak diğer endekslerdeki gibi Perakende GE de Ağustos ayındaki 108.5 olan zirvesinden bu yana düşüş eğilimi yansıtıyor.

İnşaat Güven Endeksi: Bu yılın aralık ayı değeri 81.6 ile geçen yıl aralık ayı değerinin 5.5 puan üzerinde. Ağustosta 88.3 ile yılın zirve değerini gören İnşaat GE, izleyen aylarda düşüş eğiliminde. Kasım ayında İnşaat GE değeri 82.4’tü.