60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar gelir

Hamide HANGÜL

Türkiye’de turizm sektörünün 2023 yılı gerçekleşmeleri ve 2024 yılı hedeflerini, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Sektörün, geçen yıl turist sayısı ve toplam gelirde rekor kırdığını vurgulayan Bakan Ersoy, “2023 yılında ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10 artışla 56,7 milyon oldu. Turizm gelirleri de 2022 yıl sonuna göre yüzde 17 artışla 46,5 milyar dolardan 54,3 milyar dolara yükseldi.

Böylelikle 56,7 milyon ziyaretçi, 99 dolar kişi başı gecelik gelir ve 54,3 milyar dolar toplam gelirle 2023, turizmde rekorlar yılı oldu” açıklamasında bulundu. En fazla turist Rusya’dan Bakan Ersoy’un yaptığı sunuma göre, 2023 yılında en fazla turist 6,3 milyonla Rusya Federasyonu, 6,2 milyonla Almanya, 3.8 milyon turistle İngiltere’den geldi.

Yabancı turistin ortalama kalış süresi, yüzde 5 düşüşle 10,3 geceden 9,8 geceye düşerken, söz konusu düşüşte pandemi sonrasında daha kısa süreli konaklamaların tercih edilmesi, tüm dünyada alım gücü düşüşünden dolayı yabancı turistin tatil süresini kısaltması ve ürün çeşitliliğinin artmasının etkili olduğu belirtildi.

OVP hedefiyle paralel

Sektörde 2024 yılı hedeflerini de kamuoyu ile paylaşan Bakan Ersoy, bunları şöyle açıkladı: “2024 yılında da yeni rekorlara imza atacağız. Bu yıl 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar turizm geliri hedefliyoruz. Orta Vadeli Programda (OVP) turizm sektöründe 59,6 milyar dolar gelir hedeflenmişti. Biz de bu hedefe paralel bir rakamlara ulaşacağız. Kişi başı gecelik harcamanın 99 dolardan 106 dolara çıkmasını hedefliyoruz” açıklaması yaptı. Bakan Ersoy, ortalama kalış süresinin de 9,8 gece olmasının beklendiğini bildirdi.

Arkeolojik kazı ve restorasyona 6 milyar TL

Arkeolojik çalışmalar da tüm hızıyla sürdürülecek. Bu kapsamda 2021’de 670 olan çalışma sıyışı 2023’de 720’ye çıkartılırken, 2024’de bu sayının 750’ye, 2026’ya kadar da 800’e çıkarılması hedefleniyor. 2024 yılında, toplam 172 arkeolojik kazı ve arkeolojik restorasyon çalışmasına 6 milyar TL başlangıç ödeneği yapılması planlanıyor.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, “Son 60 yılda yapılan kadar, gelecek 4 yılda çalışma yapılacak” dedi. Ücretsiz halk plajları yapmaya bu yıl da devam edeceklerini bildiren Bakan Ersoy, “15 ücretsiz halk plajına, 2024 sezonunda 6 tane da ekleyeceğiz. Vatandaşlardan çok büyük talep geliyor ve bunlar 5 yıldız kalitesinde. Biz de turizmin yoğun olduğu bölgelerde sayılarını artırmaya devam edeceğiz” dedi.

Hedef Asya-Okyanus’ta yüzde 68 büyüme

Mehmet Nuri Ersoy, .u yıl geliştirilecek turizm pazarlarına değindi. Bakan Ersoy, İskandinav ülkelerinde yüzde 15, Asya-Okyanus’ta yüzde 68, Kuzey Amerika’da yüzde 33 büyüme hedeflediklerini açıkladı. Ersoy’un sunumuna göre, söz konusu bölgelerde en fazla büyüme beklenen ülke yüzde 102 artışla Çin’den beklenirken, bunu yüzde 64’lük oranla Hindistan takip ediyor.

Avustralya’da yüzde 30, ABD’de yüzde 31, Kanada’da yüzde 41, İsveç’te yüzde 23, Norveç’te yüzde 8, Danimarka’da yüzde 9 ve Finlandiya’da yüzde 15 büyüme hedefleniyor. Sunuma göre, sürdürülebilir turizm programı da devam edecek. 2023’a kadar Türkiye’deki tüm konaklama tesislerinin 3.Aşama Sürdürülebilir Turizm Sertifikası alması, toplam belgeli tesis sayısının 15 bin 178’e ulaşması hedefleniyor.

2023'te kişi başı harcama 47 dolar arttı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yaptığı sunuma göre, yabancı turistini kalış süresi 10,3 geceden 9,8 geceye düşmesine karşın, kişi başı gelir ve gecelik harcamada artış yaşandı. Buna göre 2023 yılında kişi başı gecelik harcama, bir önceki yıla göre yüzde 12, kişi başı harcama yüzde 5 arttı. Böylelikle 2017’de 65 dolar olan kişi başı gecelik harcama, 2022’de 89 dolar, 2023’de 99 dolara çıktı. Kişi başı gecelik harcama da 2017’de 700 dolar, 2022’de 905 dolar, 2023 yılında ise 952 dolara yükseldi.