Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında hükümetin ikinci zam teklifi kamuoyuna duyuruldu. Açıklama, TÜRK-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar tarafından yapıldı.

Buna göre, hükümet 2025 yılı için kamu işçilerine ilk 6 ayda yüzde 17, ikinci 6 ayda ise yüzde 10 oranında zam önerdi. 2026 yılı için ise teklif değişmedi; ilk 6 ay için yüzde 7, ikinci 6 ay için yüzde 5 zam öngörülüyor.

Ağar, teklife ilişkin yaptığı açıklamada, "Uzun konuşmanın bir anlamı yok, çünkü vermiş oldukları teklifin de bir anlamı yok" ifadesini kullandı. İlk teklif sonrası yaşanan hayal kırıklığını hatırlatan Ağar, ikinci teklif için ise "Zaten ne olacağını biliyorduk" dedi.

İlk teklif yüzde 16'ydı

Hatırlanacağı üzere, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ konfederasyonları 27 Şubat'ta taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a iletmişti. Sendikalar, 2025'in ilk yarısı için günlük taban ücretin 1.800 TL'ye çıkarılmasını ve bunun üzerine yüzde 50 zam yapılmasını istemişti.

Hükümetin 13 Haziran'da sunduğu ilk teklif ise yüzde 16 olmuştu. Bu teklifin sendikalar tarafından yetersiz bulunmasının ardından ikinci teklifin açıklanması bekleniyordu.

Sendikaların talepleri neydi?

Sendikaların 27 Şubat'ta ilettiği talepler arasında şunlar yer almıştı:

• Günlük brüt ücretin 1.800 TL'ye yükseltilmesi

• 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 50 zam

• İkinci 6 ay için yüzde 25 zam

• Tüm bu oranlara ek olarak yüzde 10 refah payı