TÜRK-İş'ten kamu işçisi zam teklifine tepki! 'Bunun anlamı şudur; meydanları boş bırakmayın'

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin sunduğu ikinci zam teklifi açıklandı. TÜRK-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, yaptığı basın açıklamasında teklifin hayal kırıklığı yarattığını belirtti.

Ağar, ilk teklifin ardından yaşanan hayal kırıklığının sürdüğünü vurgulayarak, "Uzun konuşmanın bir anlamı yok, çünkü vermiş oldukları teklifin de bir anlamı yok" dedi. İlk teklifin ardından duydukları hayal kırıklığını hatırlatan Ağar, ikinci teklife dair ise "Zaten ne olacağını biliyorduk" ifadelerini kullandı.

"Sadece 1 puan artırmışlar"

Hükümetin ikinci teklifine göre; ilk 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay için yüzde 10, ikinci yılın ilk 6 ayında yüzde 7, ikinci 6 ayında ise yüzde 5 zam önerildiğini belirten Ağar, bu teklifin beklentilerin çok altında olduğunu dile getirdi.

"Bunun gündeme getirilmesini bile uygun bulmuyoruz" diyen Ağar, hükümetin bu yaklaşımının "meydanları boş bırakmayın, eylemlere devam edin" anlamına geldiğini söyledi.

"Eylemler sürecek"

Kamu işçilerine seslenen Ağar, "Eylemlerimiz devam edecek. Buradan 600 bin kamu işçisine sesleniyorum. Özellikle bu eylemlerimize büyük destek vermelerini istiyorum" diyerek çağrıda bulundu.

Ramazan Ağar konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

• Bugün bu ülkede en düşük kirası 20 bin TL olan bu ülkede bu teklifleri 600 bin kamu işçisine reva görmeleri gerçekten bizleri üzmektedir.

• Ayrıca Çalışma Bakanlığı'na da buradan seslenmek istiyorum. Basına çıktığı zaman, basın kendisine soru sorduğu zaman, 'En kısa zamanda, makul ölçülerde, insanların hoşuna gidecek şekilde anlaşma sağlanacak' dediği buysa bunda anlaşmanın mümkün olmadığını buradan ifade etmek istiyorum.

• Biz mücadeleden geri durmayacağız, sonuna kadar devam edeceğiz. Yani daha önce de söylediğimiz gibi grev aşamasına zaten geldik.

"Grev yolları bize gözüküyor"

• Daha iki aylık bir süremiz kaldı. Greve uygulamasına kadar gitme yolları bize gözüküyor. Biz grev aşamasına kadar geldik. Hükümete teklifimiz gelin bu işi masada çözelim.

• Bu iş greve gittiğimiz zaman da bitecek, masa başında oturup müzakere yaptığımız zaman da bitecek. Aksi olursa kavgadan kimsenin karı olmaz. O nedenle bu devletin işçisine devletin sahip çıkması lazım.