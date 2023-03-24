7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emekliye zam var mı? Ayrıntılar ortaya çıktı

En düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL’den 7 bin 500 TL’ye çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı artış, milyonlarca emekliye bayram öncesinde müjde oldu.

Zam, Hazine yardımı şeklinde yapılacak

Açıklamanın ardından, düzenleme için bir yasa teklifi hazırlanması bekleniyor. Daha önceki uygulamalar kapsamında kök ücretlere artış yapılmayacak, Hürriyet'in haberine göre; aradaki fark Hazine yardımı şeklinde olacak.

7 bin 500 liranın üzerinde maaş alana zam yok

Peki 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklinin durumu ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emekliler için bir zam açıklaması yapmadı.

Örneğin aylığı 5 bin 500 lira olan bir emekli 2 bin lira zam alırken, 7 bin 499 lira aylıklı emekliye 1 lira zam düşecek. Emekli aylığı 6 bin 500 lira olanlar bin TL, 7 bin lira olanlar 500 TL zamla yetinecek. Aylığı 7 bin 501 lira olan emekli ise hiç zam alamayacak.

Sözcü'nün aktardığı habere göre ise; yeni zamla, 13.5 milyon emeklinin yaklaşık 7-8 milyonunun en düşük emekli aylığını alacağı ifade ediliyor.