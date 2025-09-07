7 Eylül 2025 güncel döviz kurları: Dolar ve Euro kaç TL oldu?

Bu hafta ABD’den gelen veriler ve Fed’in faiz indirimi beklentileri altını güçlendirirken, doları zayıflattı.

Dözvi kurunda son durum

Dolar/TL, haftayı önceki haftalık kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 41,2390'dan tamamladı. Son bir hafta sınırlı değişim gösteren dolar kuru 7 Eylül 2025 itibarıyla 41,23 TL, euro ise 48,36 seviyesinde bulunuyor.

Dolarda haftanın en düşük seviyesi 1 Eylül’de 41,147 TL, en yüksek seviye ise 4 Eylül’de 41,258 TL olarak kaydedilirken bugün dolar/TL kuru 41,19 – 41,29 TL aralığına oturmuş durumda.

Euro da ise ortalama seviye 48,43 TL olarak kaydedilirken, 7 Eylül 2025 itibarıyla Euro/TL kuru 48,32-48,36 TL bandında.