7 Eylül 2025 güncel döviz kurları: Dolar ve Euro kaç TL oldu?
ABD’den gelen veriler ve Fed’in faiz indirimi beklentileri, bu hafta döviz piyasalarını hareketlendirdi. Altın fiyatları yükselişini sürdürürken, dolar zayıfladı. Dolar/TL kuru haftayı 41,23 seviyesinden tamamlarken, Euro/TL kuru 48,32 liradan işlem görüyor. Yatırımcılar, önümüzdeki hafta açıklanacak verilere odaklanırken dolar/TL ve euro/TL'de son durum merak ediliyor. İşte detaylar...
Bu hafta ABD’den gelen veriler ve Fed’in faiz indirimi beklentileri altını güçlendirirken, doları zayıflattı.
Dözvi kurunda son durum
Dolar/TL, haftayı önceki haftalık kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 41,2390'dan tamamladı. Son bir hafta sınırlı değişim gösteren dolar kuru 7 Eylül 2025 itibarıyla 41,23 TL, euro ise 48,36 seviyesinde bulunuyor.
Dolarda haftanın en düşük seviyesi 1 Eylül’de 41,147 TL, en yüksek seviye ise 4 Eylül’de 41,258 TL olarak kaydedilirken bugün dolar/TL kuru 41,19 – 41,29 TL aralığına oturmuş durumda.
Euro da ise ortalama seviye 48,43 TL olarak kaydedilirken, 7 Eylül 2025 itibarıyla Euro/TL kuru 48,32-48,36 TL bandında.