700 bin kamu işçisi teklif bekliyor

Kamuda 700 bin kamu işçisini ilgilendiren zamma yönelik bekleyiş sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ile bir araya gelmiş,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zam oranını açıklanacağını duyurmuştu.

Edinilen bilgiye göre, yarın saat 11.00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yer alacağı bir görüşme planlanıyor. Hükümetin son teklifinin üstüne çıkılması bekleniyor.

İlk 6 ay için yüzde 30 zam teklifi

Hükümet son olarak 12 bin lira taban ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam teklif etmişti. İşçi temsilcileri bunu yeterli bulmadıklarını, iyileştirme istediklerini açıklamışlardı. İşçi kesiminin beklentisi 15 bin lira taban ücretle yüzde 45 zam oranı. Hükümetin işçilere ilk teklifi ilk 6 ay için yüzde 30 zam ve 11 bin 500 lira taban aylık olmuştu.

700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor

Kamu toplu iş sözleşmesi Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor.