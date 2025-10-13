75 yıllık ayakkabı devinden konkordato başvurusu: Yeşil Kundura ekonomik darboğazda

Türkiye’nin ilk ayakkabı ve bot ihracatını gerçekleştiren Yeşil Kardeşler'in kurduğu Yeşil Kundura, Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kızanlıklı'nın isminin baş harflerinden türetilen HK Kundura unvanıyla yeniden yapılanmaya gitmişti.

75 yıllık marka zor günler geçiriyor

75 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren ve pek çok şehirde mağazası bulunan Yeşil Kundura, 2018 yılında mali sıkıntılar nedeniyle yine konkordato ilan etmiş, 2023 sonunda süreci tamamlayarak mali yapısını toparlamıştı.

Ancak, aradan geçen 2 yılın ardından Yeşil Kundura ekonomik darboğazı aşamayınca bir kez daha konkordato başvurusunda bulundu.

3 aylık geçici mühlet ve iki ay iflas koruma

Mahkeme şirket hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı ve iki ay ek iflas koruma süresi verirken, bir sonraki duruşmanın aralık ayında yapılması bekleniyor.

Maliyetlerdeki artış sektörde kırılganlığı artırırdı

Birleşmiş Markalar Derneği'nin (BMD) verilerine göre, markalı perakende satışları 2025'in ilk 6 ayında daralma yaşadı. Ayakkabı markalarının yüzde 65’i ağustos ayı cirolarının en az yüzde 40’ını, yüzde 44’ü ise cironun en az yüzde 60 ve üzerini indirimli satışlardan elde etti. Cironun yüzde 81 ve üzerini indirimlerden elde edenler ise yüzde 23’ü buldu.

Ancak buna rağmen dört markadan üçünün ağustostan ağustosa yıllık ciro artışı TÜFE altında kaldı. Maliyetlerdeki aşırı artış sektörde kırılganlığı artırırken sektör temsilcileri ‘sebepsiz fesih’ hakkı ile hammadde ve ara mal ithalatında ilave gümrük vergileriyle referans fiyat uygulamasının kaldırılmasını istiyor.