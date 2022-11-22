750 bin Togg gücünde

Yusufeli Barajı’nın yıllık 1 milyar 900 milyon kilovatsaat enerji üretimi ile Türkiye ekonomisine yıllık 5 milyar liralık katma değer sağlayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri, Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada "Su depolama kapasitesi 2,3 milyar metreküp olan Yusufeli Barajı'nın enerji üretim kapasitesi, 2,5 milyon konutun veya 750 bin TOGG otomobilinin enerji ihtiyacını tek başına karşılayacak düzeydedir" dedi.

Erdoğan, Yusufeli Yeni Yerleşim Yeri'nde "Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri ile Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni"ne katıldı.

Yusufeli Barajı'nın Cumhuriyet tarihinin en gurur verici eserlerinden biri olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "Yeni Yusufeli, 2 bin 698 konut, 507 köy evi, 296 iş yeri, 37 dükkanlı bir sanayi sitesi, 25 yataklı hastane, ana sınıfından lisesine kadar 9 okul, yurt, spor salonu, 7 köy, ayrıca tüm kamu ve hizmet binaları ile sıfırdan kuruldu. Her türlü altyapısı ve üstyapısıyla oldukça ferah bir şekilde tasarlanan yeni Yusufeli, eskisinden iki katı büyüklükte bir alana sahiptir. İlçenin ulaşım ihtiyacı için bünyesindeki 39 tüneli ve 21 köprüsüyle 110 kilometre yeni yol yapılmıştır. Bundan 20 yıl önce Türkiye'nin toplam tünel uzunluğu 50 kilometre iken biz sadece Yusufeli'nde köy yollarındakilerle birlikte 62 kilometre tünel inşa ettik” açıklamasını yaptı.

Dünyada 5’inci sırada

"Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 100 katlı bir gökdelene denk olan 275 metre yüksekliğiyle ülkemizde ilk, dünyada da kendi sınıfında 5. sırada yer almaktadır" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kurulu gücü 558 megavat olan bu barajda üretilecek yıllık 1 milyar 900 milyon kilovatsaat enerji, ekonomimize senelik 5 milyar liralık katma değer temin edecektir. Allah göstermesin bir enerji sıkıntısı olsa, sadece burası 1,5 yıl enerjiyi temin eder. Bu baraj aynı zamanda Çoruh Nehri'nin devamındaki Artvin, Deriner, Borçka ve Muratlı barajlarının en yüksek verimle çalışmasını sağlayacaktır. Su depolama kapasitesi 2,3 milyar metreküp olan Yusufeli Barajı'nın enerji üretim kapasitesi 2,5 milyon konutun veya 750 bin Togg otomobilinin enerji ihtiyacını tek başına karşılayacak düzeydedir. Türkiye'nin en çetin coğrafyasında barajı, santrali, yeni yerleşimi ve yollarıyla birlikte 34 milyar liralık bir maliyetle, dikkat edin, buraya ne yatırdık biliyor musunuz? 34 milyar lira. Böyle bir yatırımla, Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir eseri milli bütçeden karşılayarak Artvin'imize, Yusufeli'mize kazandırdık."

Türkiye yüzyılının sembol projeleri

"Togg'u teknoloji ve markalaşma alanında, Yusufeli Barajı'nı da altyapı konusunda Türkiye Yüzyılı'na girişin sembol projeleri olarak değerlendiriyorum" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bu kutlu mücadeleyi verirken, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını engelleme çabaları da her gün yeni tezahürleriyle kesintisiz sürüyor" dedi.

Dönmez: 2,5 milyonluk bir şehrin enerjisini tek başına karşılayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, törende yaptığı konuşmada "Yusufeli 550 megavatlık kurulu gücü ile toplam HES kurulu gücümüzün yüzde 1,7'sine denk geliyor. Üreteceği 1 milyar 888 milyon kilovatsaat elektrik üretimi ile ekonomimize yaklaşık 5 milyar liralık katkı sağlayacak" dedi.

Türkiye yüzyılının geleceğe bırakacağı en büyük miraslardan birinin açılışını yaptıklarına işaret eden Dönmez, "Bugün dünyanın en yüksek beşinci barajını hizmete almanın gururunu yaşıyoruz. Üreteceği elektrikle Adana, Antalya, Konya, Şanlıurfa gibi 2,5 milyonluk bir şehrin enerjisini tek başına karşılayacak. Yusufeli 550 megavatlık kurulu gücü ile toplam HES kurulu gücümüzün yüzde 1,7'sine denk geliyor. Üreteceği 1 milyar 888 milyon kilovatsaat elektrik üretimi ile ekonomimize yaklaşık 5 milyar liralık katkı sağlayacak. Böylesine devasa bir yapı ancak yönünü geleceğe, pusulasını büyüme ve gelişmeye çeviren bir Türkiye vizyonu ile mümkün olabilirdi” dedi.

Kurum: Gece gündüz demeden çalıştık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ise konuşmasında, "Yemyeşil dağların, dik yamaçların eteğinde kurulmuş, yiğit mert insanların ilçesi Yusufeli'ndeyiz, Artvin'deyiz. Kimse inanmamıştı. Demiştik ki 'Yeni Yusufeli'ni inşa edeceğiz.' Bu aziz serhat şehrimiz için gece gündüz demeden çalıştık. Hem merkezde hem de ilçelerimizde Yusufeli'ni aziz milletimizle birlikte inşa ettik. Hiçbir zaman elimizi Yusufeli'nden çekmeyeceğiz. Çünkü Artvin'imiz, Yusufeli'miz, liderimiz, Cumhurbaşkanı'mız, başkomutanımızın arkasında dimdik durdular. Allah'ın izniyle 2023 yılında da Artvin'imiz, Yusufeli'miz Cumhur İttifakı'na, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza en yüksek desteği verecektir” ifadelerini kullandı.

Rakamlarla Yusufeli

+ "Dar vadinin gizli hazinesi" olarak adlandırılan barajın yapımına 21 Aralık 2012'de başlandı.

+ Her biri 186 megavatlık 3 üniteden oluşan Yusufeli Barajı ve HES, toplamda 558 megavat kurulu gücüyle yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek.

+ Türkiye'nin en yüksek dünyanın ise beşinci en yüksek barajı oldu.

+ Tek başına Antalya büyüklüğünde bir şehrin elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip.

+ Baraj nedeniyle Yusufeli 150 yılda 7. kez taşınmış oldu.

Üretilen enerji ile ülke ekonomisine yıllık 4,1 milyar lira gelir sağlanması hedefleniyor.