76 yıllık ayakkabı şirketine 1 yıllık kesin mühlet kararı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ayakkabı sektöründe 1950'li yıllardan bu yana faaliyet gösteren ve ürünlerini dünyanın farklı bölgelerindeki çok sayıda ülkeye ihraç eden şirketle ilgili mahkeme kararı açıklandı.

Kesin mühlet kararıyla birlikte alacaklıların izlemesi gereken süreç ve sunmaları gereken belgeler de duyuruldu.

4 şirket hakkında kesin mühlet kararı

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi; Bueno Ayakkabı ve Deri Ürünleri, Beneplast Ayakkabı ve Taban, Ecrin Ayakkabı ve Deri Sanayi ile Ethem Ayakkabı Deri Tekstil hakkında 1 yıllık kesin mühlet kararı verildiğini duyurdu.

Kararla birlikte alacaklılara, alacaklarını bildirmeleri için ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 günlük süre tanındı.

1950'li yıllarda sektöre adım attı

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre firma, 1950'li yıllarda ayakkabı sektörüne girdi. Firma; ayakkabı, bot, sandalet, terlik, çanta ve aksesuar ürünleri üretiyor.

Ürünlerini 45 ülkeye ihraç ediyor

Şirketin ihracat ağı çok sayıda ülkeye uzanıyor. Haberde yer alan bilgilere göre firma ürünlerini toplam 45 ülkeye ihraç ediyor.

İhracat yapılan ülkeler arasında İtalya, Fransa, Kanada, Amerika, Avusturya, İspanya, Hong Kong, Güney Kore, Çin, Güney Afrika, Almanya, Slovenya, Sırbistan, Belçika, Hollanda, Yunanistan, Ukrayna ve Rusya bulunuyor.

Alacaklılardan hangi belgeler isteniyor?

Alacaklıların, alacaklarının dayanağını oluşturan belgeleri sunmaları gerekiyor. Buna göre sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi ve senet gibi belgelerin aslı veya onaylı suretlerinin teslim edilmesi gerekiyor. Alacakların bildirilmesi için tanınan süre ise ilan tarihinden itibaren 15 gün olarak uygulanacak.