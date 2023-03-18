  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. 79 şirkete 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsü
Takip Et

79 şirkete 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsü

Bu yıl 79 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Ticaret Bakanlığının "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2023'te 79 şirkete dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilirken, bunlar arasında Arçelik, ASELSAN, Bosch, Çimsa, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, Ford Otomotiv, İskenderun Demir ve Çelik, Kardemir, LCW, Petkim, Petlas, Sasa, Şişecam, Tofaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Türk Traktör ve Vestel de yer aldı.

Fırınlarda Ramazan hazırlığı

Ekonomi Haberleri

Fırınlarda Ramazan hazırlığı
Ticaret Bakanlığı bazı lisansların süresini 3 yıla çıkardı

Ticaret Haberleri

Ticaret Bakanlığı bazı lisansların süresini 3 yıla çıkardı
Bu konularda ilginizi çekebilir
ekonomi ticaret