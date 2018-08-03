8 milyar TL'lik yatırıma 'teşvik' sağlandı

03 Ağustos 2018

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün onaylanan proje bazlı teşvikler ile 8 milyar TL'lik dört yeni yatırım yapılacağını, bu yatırımlarla cari açığın azaltılmasına 1.2 milyarlık katkı hedeflediklerini söyledi.

Varank Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın bugün onayladığı proje bazlı teşvikler ile 8 milyar TL'lik dört yeni yatırım yapılacak. 4,414 kişiye istihdam sağlanacak. Bu yatırımlarla cari açığın azaltılmasına 1.2 milyar dolarlık katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

İlgili yatırımlara ilişkin teşvik kararı Resmi Gazete'de bu sabah yayımlandı.

Yatırımlar Ankara'da milli muharip uçak projesi üretim tesisi, Bursa'da yüksek basınçlı benzinli enjektör tesisi, Sakarya'da muhtelif raylı sistemler üretim tesisi, yine Sakarya'da dizel motor sistemleri üretim tesisi teşviklerini içeriyor.