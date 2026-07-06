8 ünlü zincir yüzlerce mağazasını kapatıyor

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ABD'de perakende sektörü, 2026 yılında geniş çaplı mağaza kapanışlarıyla karşı karşıya. Sektörün önde gelen zincirleri, değişen tüketici alışkanlıkları ve artan maliyet baskıları nedeniyle yüzlerce mağazasını kapatma kararı aldı.

Mağaza kapatma planı açıklayan şirketler arasında Foot Locker, GameStop, Saks Off 5th, Pizza Hut, Walgreens, Kroger, Macy's ve Francesca's yer alıyor.

Fiziksel mağazalara ilgi azalıyor

Uzmanlara göre fiziksel mağazalara yönelik müşteri trafiğinin uzun süredir düşüş göstermesi, birçok şubenin ekonomik olarak sürdürülebilirliğini zorlaştırdı. Özellikle alışveriş merkezlerinde ve şehir merkezlerindeki mağazalar bu süreçten olumsuz etkileniyor.

E-ticaret baskısı büyüyor

Online alışverişin hızla yaygınlaşması da mağaza kapanışlarının en önemli nedenleri arasında gösteriliyor. Tüketicilerin internet üzerinden alışverişe yönelmesi, geleneksel mağazaların satışlarını olumsuz etkilerken şirketler de kaynaklarını daha kârlı satış kanallarına yönlendirmeyi tercih ediyor.

Bunun yanı sıra yükselen işletme maliyetleri ve değişen tüketici beklentileri de perakende devlerini yeniden yapılanmaya zorluyor.

GameStop yüzlerce mağazasını kapatacak

En dikkat çeken kararlardan biri GameStop'tan geldi. Şirket, 2026 yılına kadar 43 eyalette bulunan toplam 470 mağazasını kapatmayı planlıyor. Bu adım, şirketin fiziksel mağaza ağında önemli bir küçülmeye işaret ediyor.

Francesca's faaliyetlerini tamamen sonlandırıyor

Perakende zinciri Francesca's ise faaliyetlerini tamamen durdurma kararı aldı. Bu kapsamda markanın tüm mağazaları kapanacak ve şirket pazardan çekilecek.

Kroger verimlilik planını sürdürüyor

Market zinciri Kroger da çok yıllı verimlilik programı kapsamında bazı mağazalarını kapatacağını açıkladı. Şirket, operasyonlarını sadeleştirerek kârlılığını artırmayı hedefliyor.

Alışveriş merkezleri de etkilenecek

Kapanışların hem şehir merkezlerindeki alışveriş merkezlerini hem de banliyölerdeki ticaret alanlarını etkilemesi bekleniyor. Bu durum, bazı bölgelerde tüketicilerin alışveriş seçeneklerinin azalmasına neden olabilir.

Sektör uzmanları, perakende şirketlerinin daha kârlı iş modellerine yöneldiğini belirtirken, değişen piyasa koşullarına uyum sağlayamayan bazı markaların ise tamamen piyasadan silinme riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyor.