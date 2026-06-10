8 yıl sonra bir ilk: Türkiye'ye 200 milyon Euro'luk yeşil finansman

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Türkiye, yeşil dönüşüm hedefleri kapsamında Avrupa Yatırım Bankası'ndan (AYB) kaynak temin etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin uygun koşullu dış finansman temin çalışmalarında yeni bir anlaşmaya imza atıldı. AYB kaynaklarından karşılanmak üzere Hazine geri ödeme garantisi altında toplam 200 milyon Euro tutarında iki ayrı finansman anlaşması yapıldı.

Yeşil dönüşüm yatırımlarına destek sağlanacak

Sağlanan finansmanın 100 milyon Euro'luk bölümü Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ (TKYB) aracılığıyla sürdürülebilir sanayi yatırımlarının desteklenmesi için kullanılacak. Diğer 100 milyon Euro'luk kaynak ise Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ (Türk Eximbank) üzerinden ihracatçıların yeşil finansman projelerine aktarılacak.

Türkiye'nin küresel iklim hedefleri ve yeşil büyüme vizyonu doğrultusunda sağlanan kaynakla, reel sektör ve ihracatçıların yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ile yeşil ve sürdürülebilir sanayi alanlarındaki yatırımlarının desteklenmesi hedefleniyor.

Söz konusu kredilerle birlikte Türkiye'nin bu yıl sağladığı uygun koşullu dış finansman tutarı 4,9 milyar dolara yükseldi.

Şimşek: Türkiye'ye destek artarak devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde AYB ile yakın iş birliği sonucunda Türkiye'nin kalkınma odaklı projelerine verilen desteğin artarak sürdüğünü belirtti.

Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerdeki pozitif sürecin etkilerine dikkat çeken Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin AB ile olan ilişkilerindeki pozitif ivmenin olumlu etkileri, dış finansman alanında somut olarak görülmeye başlandı. Bu çerçevede, AYB ülkemizin kalkınma önceliklerine destek vermek amacıyla uygun koşullu finansman olanaklarını 2023 yılında deprem sonrası imar çalışmaları için verilen kredi hariç olmak üzere 8 yıl aradan sonra tekrar harekete geçirdi."