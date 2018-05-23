886 milyon liralık kaçakçılık önlendi

23 Mayıs 2018

Gümrük muhafaza ekiplerinin yıl başından 21 Mayıs'a kadar düzenlediği operasyonlarda, aralarında uyuşturucu, cep telefonu, araç, ilaç, değerli madenler ve tarihi eserlerin bulunduğu yüksek miktarda kaçak eşyaya el konuldu.

Yaklaşık 3 bin 500 operasyonda, yurda kaçak yollarla getirilmeye çalışıldığı için el konulan eşyaların toplam değeri 886 milyon 12 bin 43 lirayı buldu.

Gümrüklerde 12 milyon 183 bin lira değerinde akaryakıt, 111 milyon 286 bin lira değerinde araç, 87 milyon 525 bin lira değerinde çeşitli eşya ele geçirildi.

Uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırılmadı

Ülkeye girişine izin verilmeyen eşyalar arasında 123 milyon 382 bin lira değerinde makine aksamı ve yedek parça, 43 milyon 241 bin lira değerinde elektronik eşya, 32 milyon 415 bin lira değerinde tıbbi ürün, 14 milyon 395 bin lira değerinde değerli maden, 4 milyon 700 bin lira değerinde döviz, 19 milyon 135 bin lira değerinde tekstil ürünü ve 1 milyon 935 bin lira değerinde zirai ürün yer aldı.

5 aya yakın sürede 243 bin 737 lira değerinde kaçak silah ve mühimmat, 52 milyon 604 bin lira değerinde tütün ve alkol yakalandı. Tütün yakalamalarının 46 milyon 351 bin 261 liralık kısmını sigara oluşturdu.

Gıda kaçakçılığıyla mücadele kapsamında önemli tedbirleri hayata geçiren gümrük muhafaza ekipleri, bu dönemde 50 milyon 855 bin liralık kaçak gıdaya da geçit vermedi.

Öte yandan, bu dönemde 332 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA