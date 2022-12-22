  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. AB, Alman şirketlerine 49 milyar avro destek veriyor

AB, Alman şirketlerine 49 milyar avro destek veriyor

Avrupa Birliği (AB), Almanya'nın enerji krizinden etkilenen firmalarına toplam 49 milyar avro mali destek sağlamasına yönelik programa onay verdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

AB Komisyonu, Rusya-Ukrayna savaşının ortaya çıkardığı enerji krizinde Almanya'nın ekonomisini desteklemeye yönelik hazırladığı planın onaylandığını açıkladı.

Açıklamada, Almanya'nın geçici kriz çerçevesi kapsamında şirketleri desteklemek için 49 milyar avroluk bir plan hazırladığı ifade edildi.

Söz konusu önlemin elektrik ve doğal gaz tüketicisi olan bütün sektörlerde her boyuttaki şirketin kullanımına açık olacağına işaret edilen açıklamada, önlem kapsamında mali desteğin doğrudan hibe şeklinde sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, Almanya'daki kamu desteğinin enerji tedarikçileri aracılığıyla verileceği, bunun hak sahiplerinin elektrik, doğal gaz ve ısınma faturalarına aylık indirim olarak yansıtılacağı belirtildi.

Şirketlere yönlendirilen yardımın daha sonra Alman devletince enerji tedarikçilerine ödeneceği aktarılan açıklamada, sistemin bir tahsilat mekanizması da içereceği, belirlenen sınırların üzerindeki yardım miktarlarının yetkili kurumlarca geri alınacağı duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu tedbirin Almanya ekonomisindeki ciddi rahatsızlığı gidermek için gerekli ve orantılı olduğu, bu nedenle AB kurallarına uygun bulunduğu bildirildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi, AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

AB'den Almanya'ya 28 milyar avroluk onay

Almanya Haberleri

AB'den Almanya'ya 28 milyar avroluk onay
Avrupa borsaları yükselişe geçti

Avrupa Haberleri

Avrupa borsaları yükselişe geçti
AB üyesi 13 ülke elektriğin 4'te 1'ini nükleerden aldı

Avrupa Birliği Haberleri

AB üyesi 13 ülke elektriğin 4'te 1'ini nükleerden aldı
Bu konularda ilginizi çekebilir
Almanya Avrupa Avrupa Birliği