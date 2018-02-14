AB ekonomisi, 2017'nin son çeyreğinde yüzde 0,6 büyüdü

14 Şubat 2018

Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği (AB), geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 büyüdü.



Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) ikinci tahmin verilerine göre, 19 üyeli Euro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2017'nin 4'üncü çeyreğinde 3'üncü çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 yükseldi. 2016'nın aynı çeyreğine kıyasla Euro Bölgesi’nde GSYH artışı yüzde 2,7 olarak ölçüldü.

Euro Bölgesi'nde geçen yılın 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7, 2016'nın aynı dönemine kıyasla da yüzde 2,8 büyüme kaydedilmişti.

28 üyeli AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, geçen yılın son çeyreğinde 3'üncü çeyreğe göre yüzde 0,6, 2016’nın 4'üncü çeyreğine kıyasla da yüzde 2,6 arttı.

AB ekonomisi, geçen yılın 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 ve 2016’nın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,8 büyümüştü.

2017 geneli ele alındığında ise Euro Bölgesi ve AB, yüzde 2,5 büyüme kaydetti.

Veriler ayrıca, 2017'nin 4'üncü çeyreğinde ABD ekonomisinin 3'üncü çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 ve 2016 yılının 4'üncü çeyreğine göre de yüzde 2,5 büyüdüğünü ortaya koydu.

Kaynak: AA