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AB ekonomisi 2022’nin son çeyreğinde küçüldü

Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, 2022'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 daraldı.

Dünya Gazetesi
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Eurostat, AB ve Euro Bölgesi’nin 2022 yılı son çeyrek büyüme oranlarına ilişkin verilerini güncelledi. 19 üyeli Euro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH), geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla değişmedi. Euro Bölgesi’nde GSYH, 2022’nin son çeyreğinde 2021’in aynı dönemine göre ise yüzde 1,8 arttı.