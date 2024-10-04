AB kararını verdi: Batı Sahra'da üretilen kavun ve domateslere Fas etiketi konmayacak

Avrupa Adalet Divanı, Batı Sahra'da üretilen kavun ve domateslerin etiketinde Fas üretimi ifadesi taşıyamayacağına hükmetti. Mahkeme, söz konusu ürünlerde Batı Sahra dışındaki bir etiketlemenin tüketicileri yanıltacağına karar verdi.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor. Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de, BM'nin arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.