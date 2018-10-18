AB Komisyonundan İtalya'ya "bütçe" mektubu

18 Ekim 2018

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ekonomik ve Mali İşler Komiseri Pierre Moscovici, komisyonun İtalya’nın gelecek sene bütçe taslağına ilişkin görüşlerinin bulunduğu mektubu, İtalya Ekonomi Bakanı Giovanni Tria’ya verdi.

İtalya’nın başkenti Roma’da İtalya Ekonomi Bakanı Tria ile görüşen Moscovici, komisyon adına AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile kendisinin kaleme aldığı İtalya’nın gelecek sene bütçe taslağıyla ilgili mektubunu muhattabına iletti.

Mektupta, "İtalya’nın 2019 bütçe kanununun İstikrar Paktı tarihinde görülmemiş şekilde hedeflerden sapma gösterdiği" kaydedildi.

İtalya’nın bütçe taslağıyla yaklaşık yüzde 1 daha fazla açık vermesinin öngörüldüğünün belirtildiği mektupta, bunun da hedeflerden yüzde 1,5 oranında bir sapmaya neden olacağı bildirildi.

Bu durumun ciddi şekilde İstikrar Paktı’nın yükümlülüklerine uyulmamasına yol açtığının vurgulandığı mektupta, İtalyan hükümetinden 22 Ekim’e kadar eleştirilere yanıt vermesi istendi.

"AB Komisyonuyla yapıcı diyalog sürdüreceğiz"

Görüşmelerinin ardından Moscovici ile düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Ekonomi Bakanı Tria, bundan sonraki süreçte "yapıcı bir diyalog" sürdüreceklerini söyledi.

İtalya ve AB Komisyonunun konumlarını birbirine yaklaştırmayı umduğunu dile getiren Tria, şöyle konuştu:

"Ekonomik bütçemiz, büyümeyi artırmayı ve aynı zamanda borcun gayri safi yurtiçi hasılaya oranla düşürülmesini hedefliyor. Bu yüzden de bu hedeflere yardımcı olacak bir bütçeyi hayata geçirmek istiyoruz. Bunu Komisyona açıklayacağız, onların gözlemlerini dinleyeceğiz, onlar da bizim nedenlerimizi dinleyecekler. Ve bu yapıcı diyalog yolunda devam edeceğiz."

Yapıcı diyalogla ilgili gelen bir soruya Tria, şu ana kadar uygulanan stratejilerin kamu borcunu azaltmayı başaramadığını hatırlatarak, İtalya’nın yeni stratejisinin hem ülke hem de Avrupa için yararlı olduğunu söyledi.

"Bütçe taslağı endişeye yol açıyor"

AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşler Komiseri Moscovici ise İtalya’nın kamu harcamalarını artırmasının ve gayri safi yurtiçi hasılaya oranla yüzde 2,4 oranında açık vermesinin hem Komisyon hem de üye ülkeler için endişe kaynağı olduğunu vurguladı.

Moscovici, "Öncelikle söylemek isterim ki İtalya, bu konuda diğer üye ülkelerle aynı şekilde muamele görüyor. Ortada ayrımcılık yok." dedi.

İtalya’nın bütçe önceliklerini seçmekte özgür olduğunu ve istediği alanda harcama yapabileceğini söyleyen Moscovici, ancak Komisyonun İtalya’ya bazı soruları olduğunu aktardı.

Moscovici, "Hükümet açıklanan bu yeni harcamalara nasıl kaynak bulacak, bunları kim ödeyecek? İtalya’nın önceliği olan borcun azaltılması için belirlenen strateji konusunda da açıklama istedim." ifadelerini kullandı.

Ayrıca bütçenin yasal sonuçları olacağını söyleyen Moscovici, İtalya’nın kamu borcunu azaltmak için geçmişte taahhütte bulunduğunu anımsattı.

Moscovici, İtalyan hükümetinin mektuba vereceği cevaba göre AB Komisyonunun bir karar alacağını kaydetti.

"Yüzde 0,4’lük fark, eşi görülmemiş bir sapma olamaz"

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki AB Liderler Zirvesi’nin ardından açıklama yapan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de İtalya’nın büyümesi gerektiğini vurguladı.

Piyasaların gergin olduğunu ancak İtalya’nın güçlü bir ekonomisi bulunduğunu belirten Conte, AB Komisyonuyla da diyaloğun sürdürülmesini umduğunu dile getirdi.

Komisyonun mektubuna atıfta bulunan Conte, yüzde 2,4’lük bütçe açığını sapma olarak değerlendirdiklerini ancak yeniden rekabet düzeyine getirme ve borçların yapılandırılmasıyla birlikte açığın zaten yüzde 2’ye ulaştığını söyledi.

Conte, "Yüzde 2 ile 2,4 arasındaki fark, eşi görülmemiş bir sapma olamaz." dedi.

İtalya ile AB arasındaki "bütçe" krizi

İtalya'nın gelecek sene için bütçe açığının yaklaşık yüzde 1,6 seviyesinde olması hedefleniyordu ancak İtalyan hükümeti, uzun müzakereler sonucunda işsizlere sağlanacak vatandaşlık geliri (muhtaçlık aylığı), emeklilik yaşını tekrar düşürmeye yönelik reform, banka krizlerinden etkilenenlere yönelik yardım, vergi affı ve sabit vergi oranı gibi vaatlerini gerçekleştirmek adına bütçede fazladan yüzde 0,8 oranında açık verilmesini kararlaştırmıştı.

Hükümetin 15 Ekim’de AB Komisyonuna gönderdiği bütçe taslağında, gelecek yıl için gayrisafi yurt içi hasılaya oranla bütçe açığı hedefi yüzde 2,4 olmuştu. İtalya, bütçe açığının 2020 yılında yüzde 2,1'e, 2021'de ise yüzde 1,8'e düşürüleceğini açıklamıştı.

İtalya'nın bu bütçe planına AB kurumlarından ve üye ülkelerden olumsuz tepki ve eleştiriler gelmişti.

Yunanistan'dan sonra AB'de milli gelire göre en fazla kamu borcu bulunan ülkenin borcunu AB kuralları gereği azaltması gerekiyor. Yunanistan'ın kamu borcu gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 180'ine denk geliyor. Bu oran İtalya'da yüzde 130 seviyelerinde bulunuyor.