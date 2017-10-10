AB pazarına giriş için lojistik üs Bulgaristan

10 Ekim 2017

Seren GÖKÇE

ANKARA- Bulgar-Türk Ticaret Sanayi Odası (BULTİŞAD) ve Sofya Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, Bulgaristan’a ihracat ve bu ülkede yatırım imkanlarının tartışıldığı Bulgaristan’da Ticat ve Yatırım Fırsatları konulu bir seminer gerçekleştirdi.

Ülkenin en büyük fuar organizasyonu olan Filibe Uluslararası Teknik Fuarı kapsamında düzenlenen seminerde konuşan BULTİŞAD Başkanı Fikret İnce, Bulgaristan’ın AB içinde düşük kurumlar ve gelir vergisi ile düşük işletme operasyonel maliyetleriyle AB pazarına giriş için lojistik üs potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

BULTİŞAD’ın iki ülke ilişkilerine değer yaratma vizyonuyla hareket ettiğini bildiren İnce, seminere katılan 350 firmayı dernek üyeliğine davet etti.AB sürecinde Bulgaristan mevzuatının büyük bir gelişim yaşadığını vurgulayan Fikret İnce, yatırımcılar için güvenli bir ortam sağladığının altını çizdi.

Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Türk vatandaşlarına ve özellikle işadamlarına vize kolaylığı sağlanmasının iki ülke arasıdnaki ticaret ve yatırım ilişkilerine ivme kazandıracağını bildirdi.

Sofya Ticaret Başmüşaviri Emrah Sazak, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımda pozitif ivme yakalandığını belirterek, işadamlarının mevcut imkanları birlikte daha iyi değerlendirebileceğini dile getirdi.

DEİK Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Osman Ak ise Kapıkule sınır kapısında zaman zaman 20-25 km’yi bulan TIR kuyruklarına değindi ve bu sorunun çözümü doğrultusunda iki ülke kurumları nezdinden çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini dile getirdi.

Seminere katılan Türk EXIMBANK temsilcisi, Bulgaristan ve Avrupa Birliği’ne ihracat yapmak isteyen ihracatçılara dış ticaret finansman enstrümanları hakkında bilgiler verdi.

Toplantı sırasında katılımcılara, Sofya Ticaret Müşavirliği tarafından hazırlanan ‘Bulgaristan Ticaret ve Yatırım’ rehberi dağıtıldı. Rehberde; Türk ihracatçılarının AB’ye ihracatında Bulgaristan’ın lojistik üs olarak sunduğı potansiyel ve avantajlar, Bulgaristan ve Türkiye arasındaki ticaret ve yatırım ilişkileri, Bulgar – Türk Ticaret ve Sanayi Odası ve Sofya Ticaret Müşavirliği’nin sunduğu hizmetler gibi konular yer alıyor.