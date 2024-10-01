AB ülkelerinin 2023 kahve ithalat hacmi: 10,6 milyar Euro

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat)'ın açıkladığı verilere göre, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, geçen yıl 10,6 milyar Euro'luk kahve ithalatı gerçekleştirdi.

Lider: Brezilya

AB'nin kahve ithalatında ilk sırayı 922 bin tonla Brezilya aldı. Brezilya'yı, 652 bin tonla Vietnam, 206 bin tonla Uganda, 169 bin tonla Honduras, 118 bin tonla Hindistan, 113 bin tonla Kolombiya, 83 bin tonla Peru ve 68 bin tonla Endonezya izledi. Bu dönemde, Almanya 911 bin ton, İtalya 625 bin ton, Belçika 278 bin ton, İspanya 249 bin ton ve Fransa 184 bin ton kahve ithal etti.

Öte yandan, AB ülkeleri 2023'te toplam değeri 13 milyar Euro olan 2,3 milyon ton kavrulmuş kahve üretimi yaptı.