ABD Başkanı Trump: AB ile anlaşma sağladık
ABD Başkanı Donald Trump, "AB ile otomobil harici endüstriyel ürünlere yönelik tarifeleri ve sübvansiyonları sıfırlamaya çalışmak konusunda anlaşma sağladık." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, "AB ile otomobil harici endüstriyel ürünlere yönelik tarifeleri ve sübvansiyonları sıfırlamaya çalışmak konusunda anlaşma sağladık." dedi.
Trump, çelik ve alüminyuma uygulanan gümrük vergileri ve misilleme tarifelere yönelik meseleleri çözeceklerini söyledi.
Kaynak: AA