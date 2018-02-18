ABD, çelik ithalatına ek vergi getirmeyi planlıyor

18 Şubat 2018

ABD yönetiminin, "ulusal güvenlik" gerekçesiyle çelik ithalatına yüzde 24 vergi getirmeyi planladığı bildirildi.

Financial Times'ın haberine göre, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, yapılan soruşturmalar neticesinde, son dönemde ABD'ye çelik ve alüminyum ithalatının ulusal güvenliği tehdit ettiği sonucuna ulaşıldığını söyledi. Ross, Başkan Donald Trump'ın çelik ithalatına en az yüzde 24, alüminyum ithalatına da yüzde 7,7 vergi getirmeyi planladığını belirtti.

Trump, Kongre üyeleriyle yaptığı görüşmede, "Gümrük vergileri ve kotalardan bahsediyoruz. Bunlar uygulayabileceğimiz seçeneklerin bir kısmı. Eğer çelikte damping yaparlarsa gümrük vergisi öderler. Bu, ABD'nin çok para kazanacağı anlamına gelir" demişti.

ABD'nin Çin ürünlerine yeni gümrük vergisi ve kota getirme gibi ek önlemleri de değerlendirdiği kaydedildi.

Bu açıklama sonrasında Wall Street'te ABD'li çelik ve alüminyum üreticilerinin hisseleri hızlı yükseliş gösterdi.

Listede Türkiye de var

Reuters'ın daha önce geçtiği haberde, ABD'nin gümrük vergisi uygulamak istediği ülkeler arasında, Çin'in yanı sıra Türkiye, Mısır, Hindistan, Rusya, Güney Afrika ve Brezilya'nın da bulunduğu bildirilmişti.

Türkiye geçen yıl 11 milyar dolarlık toplam çelik ihracatının 1,12 milyar dolarını ABD’ye yapmıştı.

Öte yandan ABD'nin özellikle Çin'i hedef alan ticari adımlarının AB'de de tepki yaratması bekleniyor. AB yetkilileri, bir süre önce ABD'nin ithalata ek vergi getirme ihtimaline yanıt olarak bazı seçenekleri gözden geçirdiklerini duyurmuştu.

Trump, çelik ithalatına gümrük vergisi getirmek istiyor