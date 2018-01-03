ABD Çin deviyle anlaşmayı reddetti

03 Ocak 2018

ABD hükümeti, Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın sahibi olduğu teknoloji şirketi Ant Financial'ın ABD para transferi şirketi MoneyGram International Inc'i satın alma hamlesini reddetti.

ABD'nin 1,2 milyar dolar değerindeki anlaşmayı, "ulusal güvenlik" gerekçesiyle reddettiği bildirildi. Bu, ABD Başkanı Donald Trump döneminde engellenen Çin'le en yüksek bedelli anlaşma oldu.

ABD Yabancı Yatırım Komitesi'nin ret kararının ardından şirketlerin de anlaşmadan vazgeçtiği bildirildi.

MoneyGram CEO'su Alex Holmes, "ABD hükümetiyle işbirliği yönündeki tüm çabamıza rağmen Komite birleşmeyi açıkça reddetti" dedi. Açıklama sonrası MoneyGram hisseleri yüzde 8,5 düşüş gösterdi.

MoneyGram'ı satın alarak Ant Financial'ı Çin'in en büyük ödeme platformu olan Tencent'a ait WeChat'e karşı güçlendirmeye çalışan Jack Ma, Çin Komünist Partisi liderlerine yakınlığıyla da tanınıyor. Ma, geçen yıl Trump ile yaptığı görüşmede, yapacağı yatırımlarla ABD'de 1 milyon kişilik istihdam yaratma sözü vermişti.

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Kaynak: Reuters