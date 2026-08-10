ABD enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor? ABD enflasyon beklentisi ne?
ABD'de yakın zamanda temmuz ayı enflasyonu açıklanacak. Dünya bu oranlara odaklanırken beklenti ve tarih merak ediliyor. Sıkça yöneltilen sorundan biri "ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" oluyor.
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Dünya ABD'den gelecek enflasyon oranları bekliyor. Gelecek oranlar Fed'in tutumunu da değiştireceği için oranlar bir hayli önemli... Peki ABD TÜFE rakamları ne zaman açıklanacak?
ABD enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?
ABD temmuz ayı enflasyon rakamları 12 Ağustos saat 15.30'da açıklanacak. Amerika'da haziran ayında TÜFE rakamları yıllık yüzde 3.5 olarak açıklanmıştı.
Beklentiler ise temmuz TÜFE oranlarının yıllık yüzde 3.4 geleceği yönünde...
Kaynak: HABER MERKEZİ