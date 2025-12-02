ABD, Güney Kore'ye yönelik vergilerde frene bastı: Otomobil tarifeleri düşürüldü!

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Güney Kore menşeli otomobillere uygulanan gümrük vergisinin yüzde 15’e çekileceğini duyurdu.

Bakanlık, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda Lutnick’in ABD–Güney Kore ticaret anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerine yer verdi.

Lutnick, Güney Kore’nin stratejik yatırım yasasını parlamentoda yürürlüğe almak için resmi süreci başlattığını ifade etti. Bu hamlenin, ABD sanayisi ve Amerikalı çalışanların, Başkan Donald Trump’ın Seul yönetimiyle yaptığı ticaret anlaşmasının tüm avantajlarından faydalanmasını sağlayacağını belirtti.

"Vergiler Yüzde 15'e indirildi"

Lutnick açıklamasında, "Buna karşılık olarak ABD, anlaşma kapsamında otomobil tarifelerinin 1 Kasım itibarıyla yüzde 15'e indirilmesi de dahil olmak üzere bazı tarifeleri düşürecek" sözlerini kullandı.

Bakan ayrıca, uçak parçalarına yönelik vergilerin tamamen kaldırılacağını ve Güney Kore’nin uygulayacağı karşılıklı tarifelerin Japonya ile Avrupa Birliği (AB) standartlarıyla uyumlu hâle getirileceğini kaydetti.

ABD’nin Güney Kore’den alınan otomobillere uyguladığı mevcut gümrük vergisi yüzde 25 düzeyindeydi.