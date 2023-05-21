ABD Hazine Bakanı Yellen uyardı: Borç limiti açmazında son tarih 1 Haziran

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, hükümetin 15 Haziran'a kadar yeterli vergi geliri elde etmesi ihtimalinin oldukça düşük olduğunu belirterek, borç limitinin 1 Haziran'a kadar artırılması gerektiğini ifade etti.

ABD'de federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşarak nakit sıkıntısı çekmesine 2 haftadan az bir süre kalırken Yellen, NBC'ye verdiği röportajda borç limiti konusundaki uyarılarını yineledi.

Yellen, borç limitinin artırılması için son tarihin 1 Haziran olmaya devam ettiğini vurguladı.

- Ödemelerde "zor seçimler" yapılması gerekecek

Kongre'ye gönderdiği son mektupta ülkenin haziran başında, muhtemelen 1 Haziran'da ödemelerini yapamayacağını belirttiğini anımsatan Yellen, Kongre'ye bu konuda bilgi sağlamaya devam edeceğini ancak mevcut değerlendirmesini değiştirmediğini aktardı.

Yellen, Kongre'nin borç limitini artırmaması halinde ödemeler konusunda yapılması gereken "zor seçimler" olacağını ifade etti.

Hazinenin varlıklarının 15 Haziran'a kadar yetip yetmeyeceğine ilişkin soru üzerine ise Yellen, "Vergi tahsilatları ve harcamaları konusunda her zaman bir belirsizlik vardır ve bu nedenle bundan kesinlikle emin olmak zor, ancak değerlendirmem, tüm faturalarımızı öderken 15 Haziran'a ulaşma ihtimalinin oldukça düşük olduğu yönünde." yanıtını verdi.

- Biden, Cumhuriyetçilerin borç limiti tekliflerini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, G7 Liderler Zirvesi dönüşünde yaptığı açıklamada, borç limiti müzakerelerinde Cumhuriyetçilerin yaptığı son tekliflerin çoğunun "kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

Borç limiti konusunda bir anlaşmaya varmak için vergi ayarlamalarıyla birlikte harcamaları kısmaya istekli olacağını belirten Biden, dönüş yolunda ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile konuşacağını bildirdi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy de Fox News'e verdiği röportajda, Biden'ı bir anlaşmadan ziyade temerrüde düşmek istemekle suçladı.

Borç limit müzakereleri yeniden açmaza girdi

Borç limiti müzakerelerine katılan Cumhuriyetçi Patrick McHenry de müzakerelerin durumu hakkında "karamsar" olduğunu söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy tarafından görevlendirilen borç limiti müzakerecilerinin, cuma günü Beyaz Saray yetkilileriyle başladığı görüşmelerden ayrılması, borç limiti konusunda anlaşmaya varılmasını şüpheye düşürmüştü.

Cumhuriyetçi temsilci Garret Graves, Beyaz Saray yetkililerinin "tamamen mantıksız" olduğunu öne sürerek müzakerelerin verimli olmadığı gerekçesiyle durakladığını söylemişti.

Borç limiti müzakerelerinin yeniden açmaza girmesi piyasalardaki endişeleri artırmıştı.

ABD'de federal hükümet, temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunuyor.

Borç limiti ya da borç tavanı, "ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı" anlamına geliyor.

Borç limitinin aşılmasının ABD ekonomisine ciddi zarar vereceğinden endişe duyuluyor.

Söz konusu limitin kısa süreli aşılmasının bile reel gayrisafi yurt içi hasılda (GSYH) düşüşe, yaklaşık 2 milyon kişinin işini kaybetmesine, işsizlik oranının mevcut yüzde 3,5 seviyesinden yaklaşık yüzde 5'e yükselmesine ve borçlanma maliyetlerinin artmasına yol açabileceği belirtiliyor.