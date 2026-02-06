ABD-İran teması öncesi petrolde durgunluk

Petrol fiyatları, gün içinde yapılması beklenen ABD-İran görüşmeleri öncesinde yatay bir seyir izledi. Brent petrol, perşembe günü yaşadığı yüzde 2,8’lik düşüşün ardından varil başına 68 dolar seviyelerinde işlem görürken, ABD tipi ham petrol (WTI) 64 doların altında kaldı.

Vadeli işlemler, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın müzakere sürecinde olduğunu belirtmesinin ardından geriledi. Ancak Suudi Arabistan’ın Asya pazarına yönelik satış fiyatlarında beklenenden daha sınırlı bir indirim yapması, ülkenin talep görünümüne olan güveninin sürdüğüne işaret etti.

Gözler kritik toplantıya çevrildi

Küresel petrol arzının yaklaşık üçte birinin karşılandığı Orta Doğu’da artan jeopolitik riskler nedeniyle oluşan primin bir bölümü geri verilirken, petrol fiyatları Aralık ortasından bu yana ilk kez haftalık bazda düşüşe yöneldi.

Öte yandan ABD ile İran arasındaki temasların içeriğine dair farklı yaklaşımlar, tarafların temel anlaşmazlıkları ne ölçüde aşabileceğine ilişkin soru işaretlerini canlı tutuyor. Bu durum, fiziki arz fazlasına rağmen müzakerelerin petrol piyasası üzerinde baskı yaratmaya devam edebileceğine işaret ediyor.