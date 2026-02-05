Bloomberg: Türkiye, köprü ve otoyollarda özelleştirme için danışman belirledi

Google Haberler

Türkiye’nin, İstanbul’daki iki köprü ile bazı otoyolların özelleştirilmesine yönelik hazırlıklara başladığı bildirildi. Bloomberg News’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, satış sürecinde finansal danışmanlık hizmeti vermesi için Ernst & Young yetkilendirildi.

Türkiye’nin İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile bazı otoyolların özelleştirilmesi için hazırlıklara başladığı öne sürüldü.

Habere göre Ernst & Young, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün işletme haklarının devrine yönelik süreçte hükümete danışmanlık yapacak. Özelleştirme planının ayrıca en az dokuz ücretli otoyolu kapsadığı ifade edildi.

Kaynaklar, teknik danışmanlık hizmeti için ise Kanada merkezli BTY Group’un görevlendirildiğini aktardı. Hükümetin, söz konusu varlıkların özelleştirilmesine ilişkin resmi ihale sürecini yılın ilerleyen dönemlerinde başlatmayı planladığı belirtildi.

