ABD Kongresi, finansal regülasyonların gevşetilmesine 'evet' dedi

23 Mayıs 2018

ABD Kongresi, 2007-2008 küresel finansal krizinden sonra hayata geçen Dodd-Frank Wall Street Reformu'nun bazı bölümlerini değiştirecek yasa tasarısını onayladı.

ABD Temsilciler Meclisi, ülkedeki finansal kuruluşların önemli bir bölümüne yönelik finansal düzenlemeleri gevşetecek yasa tasarısını 159'a karşı 258 oyla kabul etti.

Kongre'nin Senato kanadından daha önce geçen tasarı, yasalaşmak üzere ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunuldu.

Ülkenin bir önceki başkanı Barack Obama'nın hayata geçirdiği regülasyonların gereksiz ve aşırı olduğu gerekçesiyle Cumhuriyetçiler tarafından hazırlanan yasa tasarısında, ülke ekonomisi için sistematik risk taşıyan finansal kuruluşlara yönelik tanımlamanın değiştirilmesi en dikkat çeken maddeyi oluşturuyor.

Tasarı, finansal kuruluşların daha sıkı denetime tabi tutulan sistematik risk grubunda yer alması için toplam mal varlığının mevcut durumdaki 50 milyar dolar yerine 250 milyar dolara yükseltilmesini öngörüyor.

Ayrıca, toplam mal varlığı 10 milyar dolardan düşük olan bankalara, öz sermaye ile yatırım yapılmasını yasaklayan kuralların kaldırılmasını öngören yasa teklifi, daha küçük bankalara yönelik raporlama ve denetimler zorunluluklarının gevşetilmesini içeriyor.

Trump imzalayacak

ABD Başkanı Donald Trump, önergenin Kongre engelini aşmasının ardından yaptığı açıklamada, regülasyonların azaltılmasına yönelik tasarıyı imzalayacağını bildirdi.

Söz konusu tasarıya karşı çıkanlar ise finansal regülasyonların gevşetilmesinin yeni bir finansal kriz yaşanmasına neden olabileceğini savunuyor.

Kaynak: AA