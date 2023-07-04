‘ABD resesyona girmeden enflasyonda düşüş görebilir'

Küresel ekonomi yayınlarında “Amerika, yılın ikinci yarısında resesyona girebilir… girecek… giriyor…” diye uyarıların yapıldığı bir dönemde, çokuluslu yatırım bankası Bank Of America’dan aksi yönde bir rapor geldi.

“Amerika, 2023’ün ikinci yarısında resesyona girecek…” Global ekonomi yayınları ve bu yayınlara konuşan yüzlerce ekonomist, yılın ilk gününden bu yana Amerika’yı böyle uyarıyordu.

İlk çeyreğin sonunda uyarının tonu “ABD resesyona girebilir” diye değişirken, ikinci çeyrek sonu “Resesyona giriş sert mi yoksa yumuşak mı olacak, önemli olan bu” yorumları öne çıktı. Hatta ABD’nin 12 merkez bankasından biri olan New York Fed, tarihi öteledi ve Amerika’nın yüzde 71 ihtimalle gelecek yıl resesyona gireceğini duyurdu.

Durgunluk tartışmalarının yaşandığı bu ortamda merkezi ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde olan çokuluslu yatırım bankası Bank of America, ABD'nin resesyona girmeden enflasyonda büyük bir düşüş görebileceğini söyledi. BofA, 2023’ün ikinci yarısı için şu değerlendirmeyi yaptı: “Enflasyon büyük bir düşüşe yönelebilir ve ABD bir durgunlukla uğraşmak zorunda kalmadan fiyatlar önemli ölçüde düşebilir.”

Stratejistlerin 2 yıllık ve 10 yıllık Hazine getiri eğrisine işaret ettiğine dikkat çeken banka, raporunda şöyle devam etti: “Kısa vadeli getiriler uzun vadeli tahvillerin üzerine çıktığında, tarihsel olarak yatırımcılara bir gerilemenin geleceğine inandıklarının sinyalini vermiştir. 2 yıllık ve 10 yıllık Hazine getirileri arasındaki fark, geçen hafta tam bir yüzdeye yükseldi ve 40 yıldan fazla bir sürenin en sert tersine dönmesine işaret etti.

Bu kez gösterge, ekonomiden ziyade enflasyonun kendisi için gelen sert bir inişi daha çok yansıtıyor.” BofA stratejistleri, ABD ekonomisinin hâlâ sert bir düşüşten kaçındığını düşündüklerinin altını çizdi. Faiz oranları şu anda 2007'den bu yana en yüksek seviyesinde ve Amerika Merkez Bankası (Fed) yetkilileri bu yıl içinde daha fazla artış yapılacağını öne sürüyor. Piyasalar, Fed’in temmuz toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan artıracağı ihtimalini yüzde 87 olarak fiyatlandırıyor.