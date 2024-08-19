ABD resesyona mı girecek? Goldman Sachs ihtimali 5 puan indirdi

ABD'li bankacılık devi Goldman Sachs ekonomistleri, geçen hafta açıklanan güçlü perakende satışlar ve iyimser işsizlik başvuruları verilerine atıfta bulunarak ABD’nin gelecek yıl resesyona girme olasılığını yüzde 25’ten yüzde 20’ye düşürdü.

Jan Hatzius liderliğindeki ekonomistler cumartesi günü müşterilerine gönderdikleri notta, 6 Eylül’de açıklanacak ağustos ayı istihdam raporunun “makul ölçüde iyi” görünmesi halinde, resesyon olasılığının yüzde 15’e inebileceğini belirttiler.

Faiz eylülde yüzde baz puan düşebilir

Goldman ekonomistleri ayrıca, Fed’in eylüldeki politika toplantısında faizleri 25 baz puan düşüreceğine inandıklarını, ancak bir sonraki tarım dışı istihdam verisinin olumsuz sürpriz yapmasının 50 baz puanlık bir indirimi tetikleyebileceğini belirttiler.

Yatırıcımlar kendilerini korumaya alıyor

Piyasaların gündemini resesyon konusu ele geçirmişken, bazı yatırımcılar ise olası enflasyon şoklarına karşı kendilerini koruma altına almaya başladı.

JPMorgan Asset Management’ten John Bilton, “Resesyon korkusunun abartıldığını, ancak enflasyon risklerinin mevcut tahvil getiri seviyelerinde yeterince fiyatlanmamış olabileceğini düşünüyoruz” dedi.

Yeniden yükseliş göz ardı edilemez

Amundi uzun vadeli enflasyona karşı korumalı ABD devlet tahvilleri (TIPS) aracılığıyla kendisini bu riske karşı hedge ederken, Fed’in gevşemeye başlamasıyla uzun vadeli enflasyon beklentilerinin yükseleceğini öngören Citigroup kısa bir süre önce ABD 10 yıllık tahvillerinde yüzde 2,10’un hemen üzerinde uzun pozisyon açtı.

Bloomberg Macro Stratejisti Simon White da enflasyonun yeniden yükselmesinin şu anda hiç dikkate alınmayan, göz ardı edilemeyecek bir ihtimal olduğunu belirtti.