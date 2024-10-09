ABD'de 30 yıllık mortgage faizleri yükseldi: Başvurular düşüşte

ABD’de geçtiğimiz hafta açıklanan güçlü ekonomik veriler, mortgage faiz oranlarında artışa neden olarak başvurularda düşüşe yol açtı. 30 yıllık mortgage faiz oranı 22 baz puan artarak yüzde 6,36 seviyesine yükseldi ve Ağustos’tan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) tarafından yayımlanan verilere göre, 4 Ekim haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 5,1 düşüşle 277,5 puana indi. MBA'nın Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 0,1 düşüşle 149,2 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 9,3 düşüşle 997,3 puana geriledi.

30 yıllık mortgage faiz oranı, en son 30 Ağustos haftasında yüzde 6,43 olarak görülmüştü. MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Mike Fratantoni, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Geçtiğimiz hafta Eylül ayı istihdam raporu da dahil olmak üzere gelen güçlü ekonomik verilerin ardından, mortgage oranları yükseldi ve 30 yıllık sabit oran yüzde 6,36'ya çıktı. Bu oran, Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeye işaret ediyor. Devlet kredilerinden daha büyük bakiyelere sahip olma eğiliminde olan ve dolayısıyla ipotek oranlarındaki değişikliğe daha duyarlı olan geleneksel kredi yeniden finansmanları, hafta boyunca daha büyük ölçüde düştü." ifadelerini kullandı.

Fratantoni, ayrıca bir konut satın alma kararının yalnızca mortgage faiz oranlarından değil, birçok faktörden etkilendiğini belirtti. Geçtiğimiz yıl boyunca birçok potansiyel konut alıcısı için en büyük kısıtlamanın stok eksikliği olduğunu vurgulayan Fratantoni, "Şimdi, ülke genelindeki birçok pazarda daha fazla konut mevcut ve mortgage oranları yakın tarihe kıyasla hala düşük olduğundan, en azından bazı potansiyel konut alıcıları ilerliyor." şeklinde konuştu.

Verilere göre, toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı yüzde 54,9'dan yüzde 52,4'e geriledi. 15 yıllık mortgage faizi oranı ise 20 baz puan artışla yüzde 5,71 seviyesine yükselirken, 5 yıllık ARM kredi faizi 19 puan artarak yüzde 6,06'ya ulaştı. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi de 19 puan artışla yüzde 6,64 seviyesinde gerçekleşti.